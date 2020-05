Debe ser tratada abstinencia: CIJ

El síntoma de abstinencia que han presentado algunas personas ante la falta de bebidas alcohólicas, principalmente cerveza, no es algo que deba "tomarse" a la ligera, ya que si no se trata adecuadamente pueden generarse problemas en el entorno.

Damián Chaverri, titular del Centro de Integración Juvenil (CIJ), que atiende problemas de adicciones, reconoció que durante la contingencia sanitaria del Covid-19, los cuadros de abstinencia han aumentado de forma considerable, principalmente en aquellos que solían consumir bebidas alcohólicas por lo menos una vez por semana, pero que ante el freno en la producción, carecen del líquido.

Entre los síntomas que un paciente puede presentar, aparece el insomnio, temblores constantes, convulsiones, cuadros de desesperación, crisis de ansiedad, irritabilidad, ente otros.

"Cuando los receptores del cerebro no reciben la sustancia a la que estaban acostumbrados se produce una reacción, que busca el consumo, entonces al no encontrarla, empiezan los problemas, cada persona se comporta de forma distinta, pero sus familiares notan un cambio, esto no es algo normal, es algo grave que debe ser tratado", advirtió.

La abstinencia por alcohol es similar a la que enfrentan los adictos al tabaco y mariguana, por lo que insistió en que este proceso de ser tratado.

"Cualquier paciente que haya pasado por esto tiene en el CIJ una manera de recuperarse, nada es de la noche a la mañana, es todo un proceso, pero a la larga se verán los resultados positivos, mejora en el comportamiento, la salud, las relaciones personales, familiares", concluyó.