Debe priorizarse atención médica a tamaulipecos, sobre migrantes, dice diputada

Tampico, Tam.- La atención médica hacia los tamaulipecos no deberá relajarse con el paso de la caravana de migrantes hondureños por la entidad, advirtió la diputada local María de Jesús Gurrola Arellano.

Indicó que aunque los derechos humanos los protegen para que se les brinde la atención necesaria, las instituciones de Salud no deberán desatender a los tamaulipecos.

"Tenemos que priorizar muchas necesidades en nuestro estado y no es por falta de voluntad", dijo y agregó que es imperante que no se deje de atender a los derechohabientes del Seguro Popular.

"Definitivamente no podemos, yo estoy del lado de los tamaulipecos, pero no me puedo voltear sin tener la compasión de atender a algunas de las personas que estén cruzando el estado y que sufran alguna contingencia", precisó.