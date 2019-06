Debe Lozoya comparecer en 3 días.-FGR

Cd. de México

La juez que suspendió indefinidamente la captura de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, dio un plazo de tres días al ex funcionario para presentarse a una audiencia en la que deberá ser imputado por lavado de dinero, informó la Fiscalía General de la República.



En un comunicado, la dependencia indicó que Luz María Ortega Tlapa, Juez Octavo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, le fijó el pago de una garantía de 500 mil pesos para que surta efecto la suspensión definitiva contra la captura.



La misma juez congeló la orden de aprehensión librada contra Lozoya por lavado de dinero, ya que este delito no amerita la prisión preventiva oficiosa.