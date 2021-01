Debe IP prepararse para el outsourcing

En el segundo día de las "Mesas de diálogo sobre los posibles efectos y distorsiones en el reparto de utilidades una vez aprobada la reforma en materia de subcontratación", la funcionaria reiteró que la iniciativa para prohibir el outsourcing será señalada como preferente por parte del Ejecutivo federal en el próximo periodo de sesiones.

Noticia Relacionada Confirma Senado a Lloyd Austin como secretario de Defensa de EU

"Nos encontramos en la antesala de cambios muy importantes, no solamente a la Ley Federal del Trabajo, también a la Ley del Seguro Social, a la Ley del Infonavit, al Código Fiscal de la Federación y a las leyes de IVA y de ISR.

"Desde ahora debemos irnos preparando, porque por supuesto que significan cambios importantes, modos en los cuales se ha venido operando varios años ya", señaló en el foro virtual en donde participaron empresarios del sector financiero y asegurador.

La funcionaria aseguró que el diálogo que se abrió para discutir el reparto de utilidades es producto de un acuerdo tripartito que se firmó en diciembre pasado en Palacio Nacional, el cual fue suscrito por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, como representante de Gobierno, y también por líderes de los trabajadores y de los empresarios.

Enfatizó que el reparto de utilidades es un derecho de los trabajadores que no está a debate. Tampoco está a discusión el 10 por ciento (sobre las utilidades netas de las empresas) que se fijó como monto a repartir entre los trabajadores.

NO SE SOMETE A DEBATE

"Este derecho no está o no se somete a un debate, a una discusión, no es un espacio con ese objetivo. El espacio, insisto, es ubicar si en el marco de la iniciativa de subcontratación pudiese tener efectos precisamente vinculados al reparto de utilidades", comentó.

Luisa Alcalde mencionó que en un promedio general, el reparto de utilidades puede fluctuar en lo equivalente a entre seis y 26 días de salario. Pero hay industrias, como la del acero, que reparte utilidades muy altas, de hasta ocho meses de salario.