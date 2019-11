Debe IMSS 2 mdp a Comapa Victoria

"Notificamos al Seguro Social que no ha pagado su agua y tenemos qué platicar con ellos porque si debes un día o se te pasa un día de tus obligaciones con el Seguro Social te cancelan cuentas, te paran cuentas hasta que no cubras". Xicoténcatl González Uresti, alcalde de Victoria.

Cd. Victoria, Tam.

El Hospital General del IMSS en esta capital adeuda aproximadamente dos millones de pesos a la Comapa, por lo cual el Ayuntamiento de Ciudad Victoria amenazó que, a más tardar el martes de esta semana, deberá de ser cubierto dicho adeudo so pena de corte del servicio de agua potable con lo cual miles de derechohabientes se verían afectados.

"Notificamos al Seguro Social que no ha pagado su agua y tenemos qué platicar con ellos porque si debes un día o se te pasa un día de tus obligaciones con el Seguro Social te cancelan cuentas, te paran cuentas hasta que no cubras", acusó el alcalde victorense, Xicoténcatl González Uresti. "Si no pagan sí se las vamos a cortar, son alrededor de dos millones de pesos", reiteró.

El Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con algunos inmuebles en esta localidad. Los más importantes son el Hospital General en el sector La Loma, la Unidad de Medicina Familiar número 67 en San Luisito, un Centro de Salud en la colonia Vicente Guerrero, y la subdelegación en el fraccionamiento 2000, sin embargo, el adeudo solamente se refiere al Hospital General y al edificio de la Delegación estatal.

MOROSOS DEL PREDIAL

El doctor González Uresti indicó que a partir del primero de enero habrá de cobrarse el impuesto predial a más del 50 por ciento de los contribuyentes morosos; es decir, alrededor de 84 mil 800 de un padrón de 160 mil contribuyentes prediales.

En pasadas sesiones de Cabildo se acordó eliminar subsidios y descuentos a estos contribuyentes como medida de presión para que se pongan al corriente antes de que finalice el año.

"Tomaremos las medidas conforme vayamos teniendo estadísticas y estaremos tomando medidas con nuestro Cabildo... es bueno individualizar y ver el trabajo social, hay gente que se nos ha quedado dentro de la ciudad pero que ya no tienen recursos, que ya no trabajan, que son mayores de edad, que viven solos, entonces hay qué ayudarles pero por persona", recalcó.

Xicoténcatl González Uresti, alcalde de Victoria.