Debe Guardiola mostrar que es mejor técnico

"Llegar a una Final no es fácil pero ya que has llegado uno la tiene que ganar, quien la gana es quien mejor técnico tiene, quien la pierde es el que no es mejor; esta temporada fue fenomenal, no cambió su estilo, sigue siendo ese Guardiola respetuoso de la pelota con el juego bonito, no juego con 9, a mí dame un técnico que sale campeón que yo lo voy a decir este año es el mejor", explicó el comentarista de ESPN este martes en video conferencia.

"Si (Thomas) Tuchel llega a perder será un gran entrenador sin éxito, si vamos al ultimo fin de semana, con el juego Chelsea perdiendo 2-1 estuvo a punto de no clasificar a Champions, seguirá siendo grande pero sin gloria".