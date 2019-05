Debe financiamiento pasar por Congreso. Critican el anuncio de Xico

Mientras no haga eso no merece ningún comentario mayor, es una declaración mediática que probablemente tenga otro sentido Alejandro Etienne Llano, exalcalde de Ciudad Victoria

Cd. Victoria, Tam.- Los diputados priístas de Ciudad Victoria, Alejandro Etienne Llano y Carlos Guillermo Morris Torre, se mostraron escépticos sobre el financiamiento por mil millones de pesos que el alcalde Xicoténcatl González Uresti asegura haber conseguido con una institución financiera europea para proyectos de agua potable, alumbrado y basura.

"Tiene que abordarlo primero en el Cabildo, tiene que hacer una propuesta, no es nada más una declaración mediática tiene que haber una propuesta seria que la pueda valorar el Cabildo", dijo el también exalcalde victorense Etienne Llano. "Mientras no haga eso no merece ningún comentario mayor, es una declaración mediática que probablemente tenga otro sentido", advirtió.

En el año 2010 el Ayuntamiento de Victoria bajo la administración de Arturo Diez Gutiérrez Navarro aprobó un crédito por 50 millones de pesos con el banco Santander Serfin el cual deberá ser cubierto en su totalidad el 16 de diciembre de 2020, es decir, tras 10 años de pagos mensuales. "Nosotros incluso pagamos parte de la deuda", recalcó el diputado Alejandro Etienne.

Cabe mencionar que según el reporte del primer trimestre de la deuda pública municipal se cuenta con un saldo de ocho millones 750 mil pesos.

Por su parte el también legislador tricolor, Guillermo Morris Torre, dijo que una vez que el financiamiento sea aprobado por Cabildo todavía deberá pasar por el Congreso local para su análisis.

El presidente municipal no nada más puede pedir un crédito, tiene que aprobarlo el Cabildo, tiene que pasar por el Congreso . Guillermo Morris Torre, diputado local

"Pero no dice cuál (banco), no dice en qué condiciones, el presidente municipal no nada más puede pedir un crédito, tiene que aprobarlo el Cabildo, tiene que pasar por el Congreso, y me parece que a pocos días de la elección es una manera de engañar a la gente".

No obstante, el diputado por el Distrito 14 consideró que de ser real el financiamiento se podrían llevar a cabo trabajos para mejorar la red de agua potable, aunque insistió en la importancia de la construcción de una segunda línea del acueducto para resolver el problema de abasto de agua en la capital del Estado.