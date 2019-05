Debe el Tri brillar en la Copa Oro

Cd. de México .

Con grandes figuras o sin ellas, México tiene la responsabilidad de brillar en la Copa Oro y así lo asumen los seleccionados.



"México es favorito para quedar campeón de la Copa Oro, estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos. Desde el primer día que llegamos a Selección sabemos de lo importante que es representar a nuestro país y tratar de hacer bien las cosas para seguir teniendo la oportunidad", expresó Alexis Vega.



El guardameta Raúl Gudiño no teme a las expectativas.



"Si es que tenemos esa etiqueta del gigante de la Concacaf creo que tenemos que refrendarlo en el campo y en cada partido, no podemos quedarnos con las palabras", comentó el jugador de las Chivas.



Gudiño descartó que el Tricolor esté devaluado luego de las constantes negativas.



"Creo que sí se le da el valor a la Selección. Sabemos que compañeros nuestros no pudieron venir por temas personales, pero son temas que no son de nuestra parte, ellos tienen sus cosas. Estamos aquí, valorando nuestra oportunidad. Creo que los que venimos, de la lista que dio el profe, son capaces de lograr grandes cosas, de poner esa idea, que el profe nos dice en cada entrenamiento", mencionó Gudiño.