Debe de vacunarse a todos, pide Maki

“Una inmunidad de rebaño consiste en vacunar a todos, desde niños, migrantes, cualquier persona sin importar su edad; queremos que en Reynosa todos tengan su vacuna, que tengan herramientas para prevenir y enfrentar este virus, sin importar si están en tránsito o si radican aquí”, señaló.

La vacunación para migrantes ya ha avanzado en otras ciudades fronterizas de nuestro país, mientras que en Reynosa los esquemas solo han aplicado para adultos mayores a los 60 años, de 50 a 59, 40 a 49, personal educativo, de salud y maquiladoras. Además de la primer dosis para quienes tienen de 18 a 39 años.

El pendiente son los menores de edad. “El municipio ha apoyado con mobiliario e insumos en estos esquemas, tenemos entendido que (en la vacunación a migrantes), algunos si han acudido en los días de rezago, pero sí falta mucho, sobre todo en los menores de edad, ahorita lo más próximo es la segunda dosis de Pfizer”.

EL REACOMODO

Sobre el tema de la población migrante en donde casas asistenciales estiman que ascienda a más de 3 mil personas en Reynosa, la munícipe también se refirió a la necesidad de que el albergue “Senda de Vida”, asentado a las orillas del Río Bravo, se reubique para no exponerlos a temas de inundación.

Ya se analizan las nuevas sedes. “Se ha hablado con Bienes Municipales para que se busque un lugar, hay varios; no hemos tomado una decisión al respecto porque es algo que debe analizarse bien, lo que sí puedo decir es que no será en la zona centro, no podemos tenerlos ahí, ni en la plaza o en espacios públicos”.

La población migrante se ha convertido en un foco de contagio al Covid-19 y aunque no hay cifras claras sobre cuántos han dado positivos, EL MAÑANA evidenció en junio que en tan solo un día de pruebas 26 pacientes fueron detectados.