Debe CRE transparentar acciones en electricidad

Por votación unánime de los miembros del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), se instruyó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a dar a conocer las políticas públicas o proyectos que esta administración está realizando con el propósito de alcanzar la meta de 35% en la generación eléctrica proveniente de energías limpias en 2024.

Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado presidente Francisco Javier Acuña Llamas señaló que el organismo negó la información a un particular, pues dijo que no se encontraba facultada para elaborar, conducir o coordinar la política energética, ni los proyectos o programas relacionados. Ante la respuesta de la CRE el solicitante se inconformó e interpuso un recurso de revisión ante el Inai, mediante el cual manifestó que la respuesta dada por el sujeto obligado no corresponden con lo requerido.

La información solicitada cobra relevancia ante la crisis internacional de hidrocarburos y los problemas relacionados con la producción de energías no renovables, puesto que los datos requeridos están relacionados con las políticas públicas o proyectos que lleva a cabo la administración actual para la generación eléctrica proveniente de energías limpias.

Acuña Llamas en sus alegatos subrayó que actualmente el desarrollo de las tecnologías de la información ofrece a los sujetos obligados alternativas para agilizar la entrega de la información solicitada.