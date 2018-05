Debe conservarse el fuero, dice priista

Nace por aquel abuso de Victoriano Huerta con Belisario Domínguez (7 de octubre de 1913), no debemos de olvidar eso porque es esencial . Rafael González Benavides, exdirigente estatal del PRI

Cd. Victoria, Tam.- El exmagistrado dely exdirigente del Partido Revolucionario Institucional, Rafael González Benavides, consideró que elconstitucional debe de conservarse ya que garantiza la libertad de expresión tanto para magistrados y legisladores opositores al Poder Ejecutivo.

"Yo tuve Fuero como magistrado durante doce años y nunca me pasé ni un alto; el fuero es para garantizar la libertad de expresión en la Tribuna de las gentes que disienten con el Ejecutivo, nada más", advirtió. Actualmente González Benavides es diputado local plurinominal del PRI.

Organismos como Coparmex se han pronunciado por la desaparición del fuero. El 19 de abril fue aprobado un dictamen en la Cámara de Diputados el cual modificaba el artículo 111 Constitucional, desapareciendo dicha figura, no obstante una semana después senadores del PRI bloquearon la iniciativa debido a presuntas inconsistencias en la cámara de origen.

"Recordemos que el fuero no es para cometer delitos graves, no es para robar, no es para asesinar gente, el fuero debe de limitarse a la libertad de expresión y libertad de pensar diferente al titular del ejecutivo para que a uno no lo puedan empapelar bajando de la Tribuna", dijo.

Por lo menos 4 mil 287 funcionarios públicos desde el presidente de la república hasta legisladores locales cuentan con dicha protección.

"Nace por aquel abuso de Victoriano Huerta con Belisario Domínguez (7 de octubre de 1913), no debemos de olvidar eso porque es esencial, muchas veces el ejecutivo no tolera la crítica ni de los medios ni de los diputados".

Finalmente González Benavides dijo que hasta el momento este tema no ha sido tocado en el Congreso local pero habrá de retomarse en caso de que dicha iniciativa sea aprobada en el Congreso de la Unión, la cual requerirá de la aprobación de 17 de los 32 congresos locales y la homologación de las leyes locales.