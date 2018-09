Debe Comapa explicar problemas en el abasto

Yo creo que hay que transparentar las acciones, los planes, y sobre todo la actividad diaria de entidades paramunicipales como esta . Antonio Mota Vázquez, regidor por el PAN

Cd. Victoria, Tam.- El regidor por el Partido Acción Nacional en elcapitalino, Javier Antonio Mota Vázquez, consideró necesario que el gerente de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Gustavo Alberto Rivera Rodríguez, explique el porqué del problema de desabasto del agua en gran parte de la ciudad.

"Desde el Cabildo lo que se ha hecho es solicitar y exigir el buen funcionamiento de la Comapa por un lado, en mi caso lo he hecho en más de una ocasión", dijo.

El problema de desabasto del agua se ha acrecentado en las últimas semanas a menos de un mes para que concluya la administración municipal.

"No nada más me he puesto a quejar, he ido a tocarle la puerta tanto a Comapa como a otras instancias que coadyuvan a este suministro para poder solucionar los problemas con lo que está a nuestro alcance".

El representante blanquiazul mencionó que ha recibido múltiples solicitudes de habitantes del sector poniente de la ciudad principalmente, las cuales han sido turnadas al organismo operador del agua para su solución, sin embargo agregó que hay situaciones que escapaban tanto a su esfera de responsabilidad como de la misma empresa paramunicipal como lo es la grave sequía de este año.

"En lo general cómo está Comapa, habría que cuestionar al Consejo de Administración de la misma para que se rinda un informe exhaustivo de cuáles son las causas de este problema que ya se tiene, no dudo que ya deban tener esas causas identificadas", Mota Vázquez destacó que esto coincide con el final y principio de una nueva administración municipal.

Finalmente comentó que en los últimos meses del año, y los primeros del próximo, se deben de buscar soluciones considerando que son los meses de menor demanda y en los cuales los mantos freáticos que alimentan a la ciudad pueden recargarse, "yo creo que hay que transparentar las acciones, los planes, y sobre todo la actividad diaria de entidades paramunicipales como esta".