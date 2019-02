´Debe AMLO investigar a líderes del STPRM´

Ahora Andrés Manuel al principio de su gobierno dice que no tiene conocimiento de denuncia, ahí están plasmadas en diversos juzgados, en diversas agencias del Ministerio Público . Joaquín Hernández Correa, diputado local del PAN

Cd. Victoria, Tam.- Ellocal por el Distrito XX de Ciudad Madero, Joaquín Antonio Hernández Correa, aseguró que existen varias denuncias en contra de los dirigentes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps y Esdras Romero Vega, como para que elAndrés Manuel López Obrador les investigue por probables casos de corrupción.

"Desde el momento que yo llegué a este Congreso he denunciado públicamente al Gobierno Federal anterior, al gobierno actual, de todos los delitos, circunstancias y tropelías que ha cometido este hombre", indicó en referencia al secretario general de la Sección I del STPRM (Romero Vega).

"La publicación que se dio con Denisse Maerker de todas las propiedades, inclusive las claves catastrales a nombre de sus hijas, y un salario de 30 mil pesos como secretario general no te da esa capacidad para comprar tantas propiedades", advirtió.

Esdras Romero fue diputado federal en la LXIII Legislatura por el Partido Revolucionario Institucional, también ha sido regidor de Ciudad Madero de 1996 a 1998, alcalde de esa localidad de 2013 a 2015, diputado local de la LXI Legislatura de Tamaulipas de 2011 a 2013.

"Inclusive sumándole todo lo que ganó como diputado local, diputado federal y presidente municipal creo que no es congruente, lo que pido es que el Gobierno Federal no diga que ´me canso ganso´ como en otros casos, que definitivamente cumpla con la ley en el caso de Esdras Romero y de Carlos Romero Deschamps", demandó.

El presidente López Obrador confirmó en una de sus ruedas de prensa matutinas que sí existe una denuncia contra el dirigente nacional de los petroleros, lo cual llevó a que el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros y el secretario general del CEN del partido tricolor, Arturo Zamora Jiménez, a respaldar a Romero Deschamps.

"En el caso de Carlos Romero Deschamps ya jueces determinaron su responsabilidad, el Gobierno Federal anterior no cumplió, no permitió que se cumpliera con la ley, ahora Andrés Manuel al principio de su gobierno dice que no tiene conocimiento de denuncia, ahí están plasmadas en diversos juzgados, en diversas agencias del Ministerio Público", puntualizó Hernández Correa.