Debatirán estudiantes los pros y contras de refinería

El juez del Condado, Tano Tijerina, motivó a los estudiantes a seleccionar un tema con motivo del Mes de los Gobiernos de Condados en la nación, con el objetivo de analizar y debatir sobre asuntos que afectan al condado.

Los jóvenes decidieron entonces escoger el tema de la refinería Raven, un controversial proyecto que tiene preocupadas a las autoridades y grupos ambientalistas que lo vigilan desde muy cerca por el miedo a los efectos catastróficos que pudiera traer a la región.

El debate de estudiantes de la preparatoria de Bruni será el lunes próximo a las 10:45 de la mañana, en las instalaciones de la escuela. Un grupo hablará a favor del proyecto y otro expondrá los contras.

El plan para construir esta refinería al este de Laredo despertó mucha preocupación en ambientalistas del Centro Internacional de Estudios del Rio Grande cuya directora ejecutiva Tricia Cortez se ha dedicado a monitorear toda la información que se genere sobre el tema.

"Sabemos que no tienen socios inversionistas aún pero no podemos bajar la guardia, hay que estar atentos a cualquier situación, en especial ahora que se cerraron varias refinerías en el área de Houston", dijo Cortez.

Agregó que los directivos de Raven no han aplicado aún para el permiso de construcción, lo que habla de la poca seriedad del proyecto, aunque aún así se considera una amenaza. Para algunos activistas ambientales, es lamentable que el Condado de Duvalse lleve los beneficios de los impuestos si se construye la refinería mientras los condados de Webb y de JimHogg sufrirían los daños ambientales.

Cortez mencionó que para luchar contra la refinería se formó el movimiento de South Texans Against Refinery (STAR). El proyecto de 500 millones de dólares es para instalar una planta con una capacidad para producir hasta 50 mil galones de petróleo con la idea de crear hasta 500 empleos para los residentes de comunidades cercanas.

"La realidad es que prometieron mucho y no han cumplido nada, no han informado el tipo de químicos que manejarán, no han revelado el impacto ambiental, hay temor de que contaminen el agua y ni siquiera es seguro que vayan a crear 500 empleos", afirmó.

´La refinería se pretende ubicarla a cuatro millas del poblado de Bruni y a 6 millas de Hebbronville con el temor de afectar la fuente de agua de estas comunidades con químicos como el Benzine y otros. Además hay dos escuelas muy cerca.

Mencionó que un estudio determinó que las comunidades cercanas a las refinerías tienen mayor incidencia de asma, de cáncer y defectos de nacimiento. Invitó a las personas a unirse a la coalición STAR en la página web South Texans Against Refinery, donde ya tienen casi 300 miembros.

Peligro cercano

>Raven puede traer severo impacto en la salud con más casos de asma, cáncer y defectos de nacimiento

>Se teme una mayor contaminación del aire porque se desconoce el tipo de químicos que se usarán

>Existe la preocupación por la posible contaminación de las fuentes de agua potable

>Se estima que la empresa Raven no cumplirá con la promesa de crear 500 empleos