Debatirán el clásico de La vuelta al mundo en 80 días

El caballero inglés Phileas Fogg y su compañero francés, el señor Passepartout se embarcan en una aventura improbable para demostrar que se puede recorrer el mundo en 80 días o menos, una tarea jamás realizada en la época de 1872.

El club de lectura de la Biblioteca Speer Memorial está invitando a la discusión del clásico “La vuelta al mundo en 80 días” (Around the World in 80 days) que se llevará a cabo de manera virtual en español y en inglés.