Debaten ´temas sustantivos´ de la reforma educativa

Ciudad de México.

Después de siete reuniones entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Secretaría de Educación Pública (SEP), y los diputados de Morena, por primera vez en la mesa se tocó el "tema sustantivo" de la reforma educativa.

Al término de la reunión que sostuvieron en la sede de la SEP, la cual se prolongó por casi cinco horas, el titular de la dependencia Esteban Moctezuma Barragán reconoció que, "el objetivo que tenemos que apoyar, defender y trabajar es por una educación pública (...) Hoy se tocó precisamente por primera vez en las mesas, lo sustantivo: el regreso del civismo, de la educación física y el medioambiente", indicó.

Lo que se ha tratado en las mesas ha sido la resolución de "dudas" sobre el tema laboral y el respeto a los derechos de los trabajadores de la educación. "Queremos desde el punto de vista laboral, garantizarles a los trabajadores de la educación, sus derechos. Hemos tenido una reunión muy intensa, hemos visto muchas cosas. Hemos resuelto muchas dudas".

Cuestionado sobre si se realizarán enmiendas al dictamen que se aprobó en la Cámara de Diputados, Moctezuma Barragán expresó que en la dependencia a su cargo no se van a negociar temas que están en manos del Poder Legislativo. Reiteró que no habrá reunión entre la CNTE y el presidente Andrés Manuel López Obrador hasta que no haya un acuerdo con la coordinadora en las mesas actuales.