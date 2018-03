Debaten por carta

El viernes, los periodistas Ricardo Rocha y Carmen Aristegui intercambiaron cartas abiertas en redes sociales en las que hablan sobre la denuncia de acoso que contra Rocha lanzó la comediante Sofía Niño de Rivera en el programa de Aristegui.

En su texto, Ricardo Rocha reprocha a Carmen Aristegui por la transmisión de la entrevista de Sofía Niño de Rivera. El periodista afirma que la denuncia es falsa.

También le pregunta si no cree que al presentar casos “tan endebles” le está haciendo daño al Me Too, movimiento que aglutina a mujeres de todo el mundo que han sufrido acoso sexual.

REPROCHES

Y MÁS

“¿Por qué decidiste atentar contra mí, contra mi familia, contra mi carrera de cuarenta años? ¿Por qué lo hiciste Carmen?”, se lee.

En su respuesta, Aristegui dice que Rocha declinó una invitación para dejar un testimonio grabado. “Como periodista respeto los testimonios de cada una de las mujeres que decidieron participar en esa serie. En ninguno de estos casos emití, ni emitiré una postura sobre los testimonios presentados. Decidí que mi papel era escuchar esas voces de mujeres y buscar a los aludidos para que también se expresaran.

“Respeto, igualmente, el derecho de las personas aludidas a salir en su defensa. Hemos escuchado a unas y a otros”, escribe Aristegui. “Refrendo mi aprecio personal hacia ti y mi respeto por tus trabajo como periodista a lo largo de muchos años”, sigue.

En un serial de entrevistas transmitido en el canal CNN, varias mujeres hablaron sobre el acoso sexual del que han sido víctimas, Sofía Niño de Rivera, quien dijo que se sintió “muy incómoda” durante una entrevista que le hizo Rocha en un programa tv. “Es muy acosador”, dijo.

SE ENFRENTAN. Ricardo Rocha y Carmen Aristegui el punto acoso a Sofía Niño.