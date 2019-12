Debaten cargos de juicio político

Washington, D.C.

La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dio los primeros pasos el miércoles para votar sobre los artículos de juicio político contra el presidente Donald Trump, con una sesión maratónica de dos días para examinar los históricos cargos.

Los demócratas y republicanos del panel utilizaron la audiencia para realizar los alegatos finales a favor y en contra de un juicio político. Ambas partes apelaron al sentido de historia de los estadounidenses: los demócratas describieron un fuerte sentido del deber para revisar el desempeño del mandatario, y los republicanos criticaron el proceso y lo que representa para el futuro del país.

El jueves, la comisión considerará las enmiendas y probablemente sostenga una votación final para enviar a los artículos al pleno de la Cámara de Representantes. Los dos cargos de juicio político que los demócratas presentaron el martes acusan a Trump de abuso de autoridad y de obstrucción al Congreso, derivados de sus tratos con Ucrania.

No obstante, no se prevén modificaciones a los artículos, debido a que los demócratas no están dispuestos a aceptar alguna enmienda propuesta por los republicanos, quienes están unidos contra un proceso de juicio político a Trump.

Los demócratas ya han aceptado el texto, que abarca nueve páginas y dice que Trump actuó "corruptamente" y "traicionó a la nación" cuando pidió a Ucrania investigar al exvicepresidente Joe Biden y las elecciones estadounidenses de 2016. Siendo minoría, los republicanos no tendrían los votos suficientes para hacer cambios, a menos que tengan el respaldo de algunos demócratas.

EN ENERO Esperan que lo apruebe la cámara

El líder de la mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, dijo que podrían iniciar el juicio político al Presidente Donald Trump el próximo mes, una vez que la Cámara Baja lo apruebe.

McConnell dijo que si los demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueban los cargos para enjuiciar al Mandatario, entonces el juicio sería la prioridad para el Senado en enero.

"Si los demócratas continúan por este destructivo camino, entonces el Senado lo acatara en el Año Nuevo y procederá a un juicio justo", afirmó McConnell.

El martes, líderes demócratas revelaron los cargos por los acusarían a Donald Trump en el proceso de destitución: abuso de poder y obstrucción al Congreso.

El Comité Judicial prevé votar en las próximas horas el aval para pasar los artículos al pleno de la Cámara Baja y que entonces ahí también se vote.