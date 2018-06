Debate entre un segundo hijo y su profesión

Serena Williams se debate entre el tenis y tener un segundo hijo. Así se lo ha contado a la revista InStyle. La tenista, de 36 años, se casó con el empresario de Internet fundador de Reddit, Alexis Ohanian, de 35 años, en noviembre después de que la pareja le diera la bienvenida a su hija Alexis Olympia en septiembre. "Ya estaría embarazada si no trabaja", ha dicho

La campeona de tenis, que terminó ganando el Abierto de Australia durante el embarazo, admite: "No sé si quiero jugar si tengo otro bebé. Necesito hablar con Alexis. Necesitamos un plan".

Williams agrega: "Escuché que todos son diferentes, pero tuve un embarazo realmente fácil hasta el nacimiento". Eso sí, la tenista tuvo que someterse a una cesárea de emergencia cuando su ritmo cardíaco se redujo durante las contracciones. Luego, después de dar a luz, sufrió una embolia pulmonar [un coágulo de sangre en una arteria de los pulmones], que requirió cirugía inmediata y seis semanas de reposo en cama.

Dejando a un lado el embarazo, Williams explica cómo fue su relación con Ohanian. Estuvieron saliendo durante un tiempo pero sin planes de boda. "Tenía este sentido, me dije: 'Me voy a casar con este tipo, pero aún no estoy lista, pero sé que me voy a casar con este tipo'. No conocía su mundo en absoluto, pero siempre me ha interesado la tecnología. Tuve algunas inversiones antes de conocerlo, y quería saber más ". Y añade: "Así que cuando nos conocimos, comenzamos a hablar, solo como amigos. Solo chateando casualmente. No sé, amo su mundo ".

En la entrevista de Williams también habla sobre que amamanta todavía a su hija de 9 meses: "Estoy en el vestuario bombeando leche antes de un partido porque mis tetas son tan grandes. Cuando bombeo, bajan una o dos tallas y salgo a jugar".

En abril de 2017, Serena Williams anunció por accidente que estaba embarazada cuando apretó el botón equivocado y publicó la noticia en Snapchat. En la foto, aparecía la ganadora entonces de 23 Grand Slam junto a su novio. La imagen llevaba el hashtag #20semanas.