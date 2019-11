Deambulan con frío en el cuerpo y alma

Nuevo Laredo, Tam.- "Sólo una cobija y la bendición de Dios es todo lo que necesito", dijo Pedro, un hombre sin hogar que deambula por el Centro de la ciudad, mientras carga una cobija, que asegura le ayuda a mitigar el cruel frío.

A las 6:00 de la mañana el termómetro bajó hasta los 8 grados centígrados, una disminución considerable, siendo que días anteriores la temperatura fue cálida y osciló entre los 25 y 30 grados durante el día y la noche.

Pedro comentó que el invierno es la temporada más adversa a la que se enfrenta, ya que al estar sin hogar, su vida se expone a un ambiente de lluvia y frío.

"Durante el día es soportable, puedo caminar, y en ocasiones las personas me regalan un café, pero por la noche es insoportable, no se puede dormir. Mi cama es el pavimento, que en días como hoy todo está mojado, y no se diga que duro, que eso ya uno está acostumbrado, pero al frío ¡nunca!", manifestó.

Así como el hombre en condición de calle, otros 15 más viven lo mismo porque prefieren dormir en las banquetas o dentro de los kioscos de las plazas públicas, incluso en locales o casas abandonadas, principalmente del sector Centro.

Junto a Pedro se encuentran tres perros, que al igual que él carecen de techo, pero aseguró que son sus únicos amigos, y gracias a ellos puede sobrellevar los inviernos.

INDIGENTE. ´Prefieren ignorarme´

A unas cuadras de la misma área está otra mujer, quien ha tomado como su hogar la esquina del crucero de la avenida Guerrero y Maclovio Herrera, y con cobijas se cubre del frío.

"La gente ya sabe que aquí vivo yo, me han traído cobijas y hasta un pedazo de pan, ellos no me molestan y jamás les digo nada, sólo les pido una moneda, pero pocos me la dan, todos prefieren ignorarme", expresó la mujer en condición de calle.