De vuelta en tercera temporada

Ciudad de México.

Desde que en 2017 se estrenó la serie "Santa Clarita Diet" lo que muchos se preguntaban era: ¿Por qué Drew Barrymore, la reina de las chic flicks de los 90 se aventuraba en un proyecto sobre muertos vivientes?

Barrymore comentó que la respuesta no es tan complicada, ya que para ella la serie que estrena su tercera temporada en Netflix hoy no versa sobre zombis, es más, la propia palabra le parece despectiva.

"Zombi es una palabra que no me agrada, me parece revista, prefiero llamarlos muertos vivientes. Para mí este no es un show de terror, es una serie que trata de una familia que trata de hacer que la vida diaria funcione", explicó.

La actriz californiana detalló que desde que se convirtió en madre su visión acerca de las cosas cambió y eso ha hecho que tome proyectos que hablan acerca de la unión familiar, aunque como en Santa Clarita Diet pareciera que es una serie de terror.

EXCÉNTRICO SHOW

"Aún recuerdo que cuando me propusieron hacer este show, más allá de lo excéntrico que pudiera sonar que alguien se convierte en muerta viviente y su familia le tiene que dar carne humana, lo que me gustó fue el trasfondo de la historia; me gusta ver un programa sobre un equipo y una familia que hace lo necesario para sobrevivir y no se desintegre".

Barrymore, que también es madre de dos hijos, detalla que a ella no le importa el género sobre el que sean los trabajos que hace, siempre y cuando tenga mensajes en los que la unión sea el ingrediente principal.

"A veces, lo que parece ser el peor momento de tu vida en última instancia te sacará de la peor devastación que hayas tenido y eso es algo que mostrará la tercera temporada", añadió Barrymore.

