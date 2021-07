De vuelta en el dojo

Silver, uno de los principales antagonistas de la franquicia cinematográfica, fue uno de los cofundadores originales de Cobra Kai, así como el propietario corporativo del dojo. Silver, un amigo cercano de John Kreese de sus días en el Ejército, ideó un plan para ayudar a Kreese a vengarse de Daniel LaRusso en la tercera película, engañando a Daniel-San para que entrenara con él para poder prepararlo para perder ante Mike Barnes en el All Torneo de Karate del Valle. El plan falló y no se volvió a ver a Silver desde entonces.

"Ese momento es ahora. No podemos esperar a que todo el mundo experimente el majestuoso regreso de Thomas Ian Griffith a la franquicia".

MOMENTO JUSTO

“Desde el comienzo de la serie hemos estado organizando cuidadosamente el momento adecuado para dar rienda suelta al cofundador del dojo Cobra Kai, Terry Silver, de regreso al universo”, dijeron los productores ejecutivos y escritores Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg en un comunicado.

“Ese momento es ahora. No podemos esperar a que todo el mundo experimente el majestuoso regreso de Thomas Ian Griffith a la franquicia “.

En el final de la temporada 3, Kreese hizo una llamada telefónica a un viejo amigo, lo que llevó a muchos a especular que Silver, de hecho, haría su tan esperado regreso a la serie.

En un nuevo adelanto de Netflix, se ve a Griffith con cola de caballo, de espaldas a la cámara, y en la oscuridad, mientras se escuchan voces en off de fondo.

“Si un hombre no puede pararse, no puede pelear. Si un hombre no puede respirar, no puede luchar. Si un hombre no puede ver, no puede luchar. Las situaciones extremas requieren medidas extremas”, se dice en el teaser.

Aunque la producción de la cuarta temporada de Cobra Kai ya finalizó, aún no cuenta con una fecha de estreno establecida.