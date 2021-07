De vuelta al teatro

"Estoy muy feliz, pero nervioso, cuando escucho la música se me sube la sangre. Mis compañeros son increíbles, la obra está funcionando espectacular, Hoy no me puedo levantar tiene una magia muy particular, gran parte de la razón por la que vuelvo es porque están mis compañeros ( Rogelio Suárez , María León y David Carrillo ), con ellos siento que no ha pasado el tiempo, los veo a los ojos y me remite a lo que ya trabajamos hace años", explicó Alan Estrada, quien hace siete años dio vida a Mario , el protagonista de este musical , por última vez.

Falta un día para que Alan Estrada suba al escenario del Centro Cultural Teatro II y el actor asegura que está viviendo con intensidad los preparativos para ese momento, como su primer ensayo con la producción completa de "Hoy no me puedo levantar".

"Estoy muy feliz, pero nervioso, cuando escucho la música se me sube la sangre. Mis compañeros son increíbles, la obra está funcionando espectacular, Hoy no me puedo levantar tiene una magia muy particular, gran parte de la razón por la que vuelvo es porque están mis compañeros (Rogelio Suárez, María León y David Carrillo), con ellos siento que no ha pasado el tiempo, los veo a los ojos y me remite a lo que ya trabajamos hace años", explicó Alan Estrada, quien hace siete años dio vida a Mario, el protagonista de este musical, por última vez.

ALGUNOS CAMBIOS

Si bien Estrada se sabe el libreto y los trazos escénicos de la obra perfectamente, hay algunas cosas que han cambiado y fue necesario trabajar con él, para evitar tropiezos o que termine estampado en una de las paredes de la escenografía, como estuvo a punto de pasarle, pero fuera de esto pareciera que nunca ha dejado el musical.

"Me emociona regresar a hacer este personaje, hay muchos nervios porque muchas cosas dependen de mí".

Quien está muy entusiasmada de volver a estar en escena con él es María León, ya que protagonizó junto al youtuber este musical en 2014, por lo cual han logrado una química especial que se proyecta en el escenario, como lo hizo notar el productor Alejandro Gou durante el ensayo, cuando corrían una de las escenas juntos.

UN REGALO

"Es un regalo tener nuevamente a Alan Estrada como compañero, hace siete años dimos 350 funciones juntos en este musical, entonces para mí es una referencia, no sólo de Mario también del musical, cuando volvimos a pasar el texto para estudiarlo escuchaba su voz y creo que para el público debe ser algo así, porque él es el creador del personaje, por eso tenerlo de vuelta se convierte en una experiencia bien bonita y enriquecedora a nivel personal y actoral, nos estamos divirtiendo como niños", dijo María León.

El productor explicó para él el tener a Alan de nuevo en el montaje, es como un regalo personal, porque cuando se encontró con este musical hace 15 años, Estrada y Rogelio Suárez formaban parte del elenco original, por eso aunque le costó un poco de trabajo, no descanso hasta convencerlo de regresar aunque sea por dos semanas, las cuales anteceden a la despedida de este musical de la Ciudad de México, porque en cuatro semanas saldrán de gira por diversas plazas de la República Mexicana.