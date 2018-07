De vuelta al ring

Estoy muy entusiasmado, pues regresar con un personaje que me divirtió, que fue del gusto de la gente y que después de 15 años se ha convertido en una especie de personaje clásico es algo tremendo . Joaquín Cosío, actor

Ciudad de México.- Luego de 15 años de la primera entrega, arranca el rodaje de la secuela de "" que tentativamente se llamará "2" y que es la continuación de lo que sucede con el luchador retirado "El Mascarita" interpretado pory su fiel guardaespaldas "El Canibal" (Silverio Palacios), personajes que saltaron a la fama y conquistaron al público.

"Estamos iniciando el proceso, de hecho estoy colaborando de manera conjunta en el guión. Es decir, ´Matando Cabos´ ya es un hecho", comentó el actor.

En los primeros planteamientos esta cinta giraría en torno al antes de estos personajes. Sin embargo, después de tantos años la situación ha cambiado, adelantó Billy Rovzar productor de la cinta.

-

LA NUEVA CINTA

El filme retomará la historia donde se quedó y hará referencia al pasado de gloria de los personajes a través de recuerdos.

"Por fin ya es una realidad. Durante muchos años el público nos pidió conocer la historia de estos personajes que tuvieron un fuerte impacto en la serie. Siempre estuvo en nuestra mente hacerlo y desde entonces se le han hecho siete tratamientos a la historia que se han venido modificando muchas veces dictado por el propio tiempo, porque hay que estar claro que ya pasaron 15 años desde que se dieron a conocer", explicó.

"De entrada, enfocarnos en el inicio de este luchador y su guardaespaldas es complicado, aunque lo haremos, pero lo fuerte es saber qué pasó con ellos después de la historia que contamos. Básicamente será el mismo elenco, con algunas variaciones y todo está programado para empezar en un par de meses. Por supuesto el humor negro estará presente", adelantó el fundador de Lemon Films.

"Los personajes continúan como tal. Claro que la película será realista, por eso tenemos claro que los actores ya tienen 15 años más, por lo tanto aquel vigoroso exluchador junto con su guardaespaldas tan audaz y eficaz, pues digamos que el tiempo ya pesa un poco sobre ellos, pero conservamos que son dos personajes enigmáticos que tienen esta mezcla entre personas sumamente leales y al mismo tiempo rudas", intervino Cosío.

-

ROMPE ESQUEMAS

Según el actor, "Matando Cabos" sigue en la memoria del público porque en su momento rompió con muchos esquemas en el cine nacional.

"Tuvo éxito y la siguen esperando porque fue una película muy bien construida, fue excepcional por su originalidad, presentó a actores nuevos, en los que me incluyo. En ´Matando Cabos´ no era tan conocido ni por el público, ni por la industria. Era la ópera prima de estos muchachos arriesgados, los hermanos Rovzar, junto con Kristoff, Tony Dalton y Alejandro Lozano, quienes tuvieron bastante arrojo al construir una cinta con mucho humor negro, algo que no se veía en el cine nacional. El elenco fue buenísimo y la historia redonda y efectiva. Tuvo elementos audaces, se apostaba por un guión distinto, por actores poco conocidos y por un género poco visto y con efectos de primer nivel. Se arriesgaron mucho, pero la apuesta fue positiva".

-

DETONA SU CARRERA

"Matando Cabos" fue la cinta que catapultó a la fama la carrera de Cosío, a tal grado de pertenecer al selecto grupo de actores solicitados en el extranjero.

"No puedo negar que he tenido una carrera muy afortunada y que justamente se inicia a partir de ´Matando Cabos´. Esta cinta me abrió la puerta en otro nivel.

Son 15 años de una carrera afortunada donde he tenido la oportunidad de participar en cintas que han tenido bastante incidencia en el público y que no sólo se ha quedado en el cine nacional. Hacer el villano en ´James Bond´ fue un privilegio enorme. Además del éxito de ´Matando Cabos´, llegó el de ´El infierno´, que también me marcó de manera definitiva y otras tantas experiencias como trabajar con los maestros Carrera, Mandoki e Ignacio Cruz. Sin duda he tenido una carrera muy buena. En ocasiones no sólo basta el talento y la pasión, también se necesita suerte y yo la he tenido", aseguró Cosío.

El actor señaló que lo único que intenta es hacer proyectos que le llamen la atención, donde pueda encontrar posibilidades de divertirse y si por fortuna tienen cierto sentido o búsqueda artística, ya está del otro lado.

"Siempre busco que a mi personaje le pase algo. Por eso la telenovela no me gusta tanto porque son personajes poco dimensionables y reales, aunque claro, no me cierro", concluyó.