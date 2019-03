De visita en Reynosa

Ayer por la tarde concluyó el Taller de Actuación que ofreció Carlos Bracho a participantes que se dieron cita en el Auditorio del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes, dirigido por el licenciado José Luis Hernández Garza quien con agrado fue anfitrión del primer actor.

Previo a su taller el actor ofreció una entrevista a El Mañana de Reynosa, donde como primer punto invitó a toda la ciudadanía reynosense a asistir a la obra "Me llamo Pablo" que presentará a las 19:00 horas de este miércoles 27 de marzo, en el Auditorio del IRCA en la colonia Longoria, la entrada es completamente gratuita.

De entrada el primer actor habló del taller que impartió a los reynosenses y dijo: "Fue un taller para teatristas y aficionados al teatro, en éste se manejó cultura general, a fin de cuentas porque les habla de la historia de la literatura, del teatro de donde viene el teatro, sobre la comedia y la tragedia, todo plasmado de una manera amena y precisa, esto fue el primer día, el segundo día se manejaron los métodos de actuación, se mostraron los que existen para un futuro actor, los cuales dependen de la personalidad de cada actor, estuvo muy completo y los participantes mostraron un gran interés".

Carlos Bracho no sólo es actor, es guionista de cine, ha escrito libros de poesía, novelas, decano de los editorialistas de México, además de escribir sobre gastronomía en revistas especializadas.

SU PASIÓN VIAJAR

En la entrevista mencionó que gusta de viajar por el mundo pues le apasiona la fotografía profesional y eso le permite tener sus exposiciones, además afirmó que a sus casi 82 años le divierte la vida, no pierde el tiempo en nada y aprovecha cada segundo de su existencia para disfrutar del arte, la cultura y muchas cosas más e indicó: "Trato de comunicar este amor a la vida, con mi experiencia en el arte, en la literatura, hace poco salió mi más reciente libro ´Los Muertos Hablan´, está en grandes librerías y en plataformas digitales, es un proyecto bellísimo que cuenta con la participación de 15 grandes escritores, todos amigos míos, les llamé y les le dije que entrevisten a los grandes personajes de la historia, y entre los entrevistados están Malinche, Jesucristo y Dante Alighieri, entre otros. Es un libro instructivo y estas entrevistas son reales porque tomamos parte de sus vidas, sus obras y de toda su historia, lo que eran, lo que son y los que no los conocían los van a conocer".

El actor tiene un gran compromiso con la promoción y fomento de la lectura, por ello está agendado hasta julio en las más importantes ferias del libro y con el programa de Leo Luego Existo, pues su pasión es viajar promoviendo la lectura.

NO A LAS BIOSERIES

Al cuestionarle si le interesaría abrir su intimidad para ser parte de una bioserie, explicó: "No me gusta hablar de mi, además tengo una vida tranquila con mi esposa, mi hija, mi nieta, yo nunca aparezco en las entrevistas de la televisión, aunque sea mi propia casa Televisa, creo que he hecho muchas cosas en cine, televisión y teatro, eso es mi mejor retrato".

Además dijo que no hay al momento algún personaje por interpretar, ha hecho de todo, curas, héroes, revolucionarios, soldados y hasta un hombre muy enamorado en su reciente participación en televisión en Mi Marido Tiene Más Familia donde dio vida a Canuto, un hombre que se enamoró y se casó con los personajes interpretados por Carmelita Salinas y Silvia Pinal y finalmente murió de un infarto.

Con 60 años de carrera ininterrumpida Carlos Bracho no ha parado, ha vivido plenamente su vida y disfruta del arte, la actuación y la cultura.

Presenta puesta en escena

Carlos Bracho presenta hoy la obra "Me llamo Pablo" a las 19:00 horas en el auditorio del IRCA en la colonia Longoria, la entrada es completamente gratuita, en donde llevará a los asistentes a recordar los pasajes y anécdotas más importantes del escritor chileno Pablo Neruda.