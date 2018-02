‘De que se va se va’ director de Tránsito

Tampico, Tam.- Tras señalar que no existe comunicación y cordialidad hacia los agentes de Tránsito y personal administrativo, la alcaldesa Magdalena Pedraza Guerra fue clara al señalar que el director vial renuncia o se va despedido.

Confirmó que este martes se reunieron integrantes del cabildo con Jaime García Cárdenas y se le conminó a que en un tiempo no mayor a 24 horas presentara su renuncia o de lo contrario se tomaría la determinación de cesarlo de sus funciones.

Aclaró que su labor ha sido eficiente, sin embargo su actuar no es el correcto. “Yo ya he hablado en varias ocasiones con él y definitivamente no ha cambiado. No puede un jefe tener nula comunicación con el personal a su cargo”.

Precisa Peraza Guerra que no sólo hay quejas sustentadas expuestas por el personal, sino también por la ciudadanía.

Indicó la jefa del edilicio que espera que al cumplirse el plazo presente la renuncia. En caso de no hacerlo se tomarán otras medidas en las que apuntó, ella tiene la facultad para despedirlo.

Con respecto a que el titular, en caso de ser destituido presentaría una queja a la Unidad Anticorrupción, la alcaldesa señaló “que la presente”.

Y es que consideró que en la delegación vial la mayoría de los agentes tienen un historial intachable durante la carrera dentro de la corporación, haciendo alusión a que hay agentes que cuentan hasta con 18 años de antigüedad.