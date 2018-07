"De que se va Maki, se va"

NOTICIAS RELACIONADAS Ganó Maki con votación histórica

Apertura deelectorales y nuevo conteo de votos, pidió el candidato del Partido Revolucionario Institucional,pues dijo, existieron irregularidades en al menos, el 90 por ciento de las casillas en Reynosa.

Al ofrecer una conferencia de prensa, el candidato tricolor expresó:

"El que nada debe, nada teme. Que nos abran los paquetes. Una cosa si les digo: De que se va, se va la señora (refiriéndose a Maki Ortiz), con las bases que tengo. Hay cosas que no puedo decirles, pero las tengo en mis manos, pero de que se va, se va, si la ley es correcta".

Indicó que si la ley se aplica, saldrán a la luz, los errores que se tuvieron en las casillas y con ello, se promoverán nuevas elecciones.

"La impugnó José Ramón y la impugné yo, no estamos contentos. Y si gana José Ramón, se respeta, pero vamos a ver las boletas, ahí está el secreto. Si yo no gané, lo reconozco, es de hombres, pero necesito constatar".

Explicó que existen irregularidades, donde por ejemplo, la lista nominal era de 400 ciudadanos y botaron 700.

"Tenemos pruebas donde duraron tres días los del INE con paquetes en casas, con los paquetes en las casas ya puestas. Tienen que abrir las casillas, yo tengo mis actas, abre las casillas y vemos. Quiero que se hagan las cosas correctas, si perdí, lo reconozco, es de caballeros".

Sin embargo dijo, tiene la seguridad de que se dio "robo en despoblado".

Manifestó además, que Alicia Campos Almodovar, titular del INE, es panista.

"Que abran las casillas, no lo que diga la encargada que es Alicia Campos, que es panista recalcitrante y que está a favor, no puede haber desigualdad. Al revisar las actas, acabamos ayer a las tres de la mañana y te asustas y aparte nos busca el esposo de Maki para que le baje yo, no puedo, pero nos robaron mal y nos van a abrir las urnas".

-¿La señora Campos Almodovar actúo sólo por su filiación panista o le pagaron?-, se le cuestiona

"No me consta si le pagaron".

-¿Cual es su percepción?-.

"No se, pero ella es panista, no se quien más, pero que nos dejen entrar para ver, se nombra una comisión y nos dejan entrar, quiero que me comprueben porqué perdimos, porqué me esta buscando el esposo de la señora (Maki), para que le baje y no se abran las casillas".

Explicó que no le da miedo perder, pero ahora, si replica, es porque sabe que hubo irregularidades.

"Tiene que pernear la democracia, los de Morena y un servidor estamos aliados en que vamos a impugnar, entre más pronto, mejor. La gente está enardecida, les cerraron las puertas. Alicia no quiere deja hablar para que se vaya el tiempo. Estoy decidido en llegar a lo que tenga que llegar. Ellos andan arreglando con centavos, si esta la elección ganada, abre la puerta, es muy sencillo, el que nada debe, nada teme".

En la conferencia, Serapio Cantú estuvo acompañado por el presidente del PRI en el estado, Sergio Guajardo y la secretaria Aída Zulema Flores Peña, así como de los candidatos Benito Saenz Barella y Gustavo Rico de Saro.