DE TOROS A LOS METS

El tamaulipeco Fernando Gallegos Martínez se convirtió en el pelotero número 31 que exportan los Toros de Tijuana para una organización de las Grandes Ligas.

El lanzador oriundo de Ciudad Victoria fue adquirido recientemente por los Mets de Nueva York, con quienes comenzará su proceso en categorías menores con miras a llegar lo más pronto posible al mejor beisbol del mundo.

La historia de Gallegos es de esas que vale la pena contarse y Reynosa tiene un papel protagónico. En una de las últimas temporadas de los extintos Broncos de Reynosa en la Liga Mexicana de Beisbol, Fernando fue invitado por el club de Tijuana para presentarse a unas pruebas, ya que estarían en esta ciudad fronteriza.

Los Toros ya lo tenían detectado pues había tenido actuaciones sobresalientes con la selección de Tamaulipas en eventos nacionales.

“El señor Jorge Saldaña tenía conocidos en Tijuana y les pasó vídeos míos lanzando, les interesé, y cuando vinieron contra Broncos me citaron en este campo de la UAT, aquí me vieron, se puede decir que aquí me firmaron”, relató durante su última visita a Reynosa.

En Tijuana comenzó en un curso de invierno, luego pasó a un “showcase”, de ahí a La Academia en El Carmen, donde brilló durante dos temporadas, sobre todo en la de invierno, pues lograron el título y él fue campeón pitcher.

A sus 17 años, el sueño se está cumpliendo poco a poco y mucho antes de lo esperado.

“Me siento muy emocionado, motivado, la verdad tuve un proceso se puede decir corto, un año y medio entrenando con Toros y se dieron las cosas y ahora tengo la oportunidad con los Mets de Nueva York”, expresó con mucha alegría.

Gallegos asegura que Tamaulipas sigue siendo tierra de buenos beisbolistas y destacó la forma en la que se viene trabajando con la selecciones infantiles y juveniles.

“En Tamaulipas hay mucho talento, últimamente se han dado muchos campeonatos en eventos nacionales y uno se siente orgulloso de haber sido parte, firmar para un equipo de Grandes Ligas es el sueño de todos cuando estamos chiquitos, es una motivación muy grande y seguramente vendrán más como yo”, afirmó.

Lo que sigue para Fernando es reportarse en República Dominicana, pasar las pruebas físicas y esperar a que los Mets le indiquen en que sucursal lucirá su brazo, ese brazo que ha ido educando al estilo de sus ídolos, Félix Hernández y Dellin Betances.

El serpentinero estuvo en Reynosa hace unas semanas visitando a los peloteros de la Academia TAM de Alto Rendimiento, a quienes les dio varios consejos.

“Que nunca se den por vencidos, siempre hay oportunidades pero hay que aprovecharlas y todos los días vengan a entrenar con gusto. Yo no tuve la oportunidad que tienen ellos de pertenecer a una Academia de Alto Rendimiento como esta que tienen en Reynosa, que vengan a verlos los equipos como Toros es un privilegio, aprovéchenlo”, finalizó.