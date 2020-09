¡De todo un poco!

HIJOS DE SU MADRE

Los Mascabrothers tienen un impresionante talento para la comedia.

Verlos en teatro siempre es gratificante, porque permite disfrutar de sus capacidades en un grado que no permite la televisión abierta por sus limitaciones.

Hijos de su Madre es un proyecto para la pantalla chica que los deja fluir plenamente, como lo harían en un espectáculo en vivo. Eso ya es un triunfo.

Y si le agregamos los talentos de Nora Velázquez y Mauricio Herrera, el resultado es un verdadero maratón de carcajadas a lo largo de los 46 capítulos que integran las cuatro temporadas.

Escrita por Emmanuel Lira, Freddy Ortega, Alfredo Ballesteros, Fercho Nolla y Antonino Garci, la serie se centra en un peculiar núcleo familiar.

Catalina decide reunir a sus dos hijos, medios hermanos entre sí, Freddy, copiloto de aviación comercial divorciado y Germán, un soltero desempleado con inventiva para los negocios fallidos.

Todos se mudan al departamento del primero y se les une Tala, la hija de Freddy.

Y empiezan a meterse en todo tipo de líos y verse sumidos en sucesos descabelladas.

La serie en su totalidad tiene un ritmo estupendo, vertiginoso, energético, que hace que los capítulos sen de lo más ligeros.

El tipo de comicidad es muy ingenioso, las situaciones y los chistes están muy bien escritos y todo el elenco se percibe en su elemento, porque están en el tono exacto que el género precisa y con un nivel muy uniforme de desempeño y lucimiento.

Por su contenido de doble sentido y uno que otro vocablo, Hijos de su Madre se recomienda sólo para espectadores adultos.

EL PRÍNCIPE DE EGIPTO

Es la historia de Moisés, narrada por el libro del Éxodo del Antiguo Testamento. Está contada a partir de la llegada a las manos de la reina del pequeño de origen hebreo y su crianza como hermano de Ramsés, el hijo del faraón. Ya adultos, Moisés enfrenta la toma de conciencia de su verdadera identidad y asume su compromiso de liberar a su pueblo de la esclavitud y su nueva vida a partir del encuentro con Dios. Planteada con toda reverencia por los guionistas Philip LaZebnik y Nicholas Meyer, pero sin el afán catequizante o manipulador del cine religioso, más bien como si se tratase de un cuento con valores universales, El Príncipe de Egipto encuentra su propio tono como película. Desde el punto de vista técnico, la animación y los efectos especiales tienen un extraordinario nivel aún a 22 años de su estreno. El elenco de voces de la versión original en inglés es multiestelar, lo que la hace muy disfrutable. Junto al score musical de Hans Zimmer, se han incluido unas pocas canciones dentro de la trama, que crean momentos de verdadero impacto emocional: El inicio con "Deliver Us" que ubica el contexto histórico del pueblo hebreo en Egipto y "When You Believe" en la secuencia del Éxodo. Es entretenimiento familiar en el mejor de los sentidos.

CANTANDO BAJO LA LLUVIA

El musical clásico por excelencia de la era dorada de la MGM cuenta la historia del paso del cine de las películas mudas a las sonoras. Cuando un estudio se da cuenta del potencial, quiere que sus máximas estrellas ahora hablen y canten en pantalla, el problema es que una de ellas no tiene la voz adecuada y se recurre al doblaje por parte de una joven aspirante a actriz. Tiene quizás uno de los momentos más icónicos de la historia del cine: al maravilloso Gene Kelly bailando y cantando bajo la lluvia en un número musical que se dice realizó estando muy enfermo de fiebre. Por su parte Donald O´Connor </name/nm0640307/?ref_=tt_ov_st_sm> y Debbie Reynolds </name/nm0001666/?ref_=tt_ov_st_sm> tienen sus propios momentos de lucimiento. Por increíble que parezca, dado el impacto que ha tenido por casi 70 años, la cinta sólo tuvo dos nominaciones al Óscar y no fue considerada para el premio principal. Si se quieren poner de buenas, es la película perfecta, y vale la pena verla con la familia.