De todo un poco

PERDIDA

A pesar de que Perdida es un título recurrente, la propuesta de esta serie hispano-colombiana resulta bastante original.

Trata sobre el rapto de una pequeña niña, deja al descubierto una compleja red de acciones y personas que conjugan aspectos clave de la realidad actual de Latinoamérica y Europa.

Emocionante, adictiva, con la intriga y la tensión muy bien dosificadas, la miniserie creada por Natxo López, Ruth García y David Oliva ofrece un relato con carácter universal que a la vez hace una crítica a los sistemas judiciales y penitenciarios, al poder de los narcotraficantes y la corrupción generalizada, confrontado todo con el amor de padres e hijos.

La producción es de un realismo impresionante, sobre todo en el retrato del ambiente carcelario colombiano que alcanza un nivel cinematográfico.

El elenco es muy atractivo y su trabajo es uniformemente bueno. Ofrece algunas sorpresas agradables: la mexicana Adriana Paz, el español Jon Arias (a quien acabamos de ver en Instinto) y los colombianos Ana María Orozco y Ricardo Vélez de Yo Soy Betty, La Fea.

Perdida está de no perdérsela.

¿PODRÁS PERDONARME?

Es ese tipo de historias fascinantes de la vida real que Hollywood suele hacer de manera extraordinaria. La cinta sigue a una autora en desgracia que encuentra en la falsificación de cartas de famosos un negocio redondo, ya que por su manera de investigar para escribir biografías resulta ser muy buena en dar en el clavo. Melissa McCarthy logra una interpretación conmovedora del personaje, que le valió una merecidísima nominación al Óscar y que muestra que su rango de actriz va más allá de las comedias. Su coestrella, el nominado Richard E. Grant, también se luce y es increíble el trabajo de ambos cuando están juntos en pantalla. La cinta resulta conmovedora y muy triste, ya que sus trágicos personajes muestran la fragilidad de la soledad. No se la pierda.

MILAGRO EN LA CELDA 7

Milagro en la Celda 7, qué bárbaro, esa película me sacó todas las lágrimas que tenía en ese momento.

Es muy familiar, muy tierna, no me imagine que me fuera a llegar así. Es un peliculón. Es una película para llorar, para agradecer, para valorar, para dar el beneficio de la duda, porque estás juzgando todo el tiempo.

Juzgas a los malos al principio, después los malos se convierten en sus amigos, lo juzgas a él en un principio y luego te das cuenta que el tipo es un ángel.