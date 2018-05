"¿De qué sirve llegar como pelele?": AMLO

Cd. de México .- Andrés Manuel López Obrador aseguró que, de haberse sometido a "la mafia del poder", ya hubiera sido Presidente desde 2006, en su primer intento.

"Si me hubiera sometido a los dictados de la mafia del poder no nos hubiesen robado en 2006 la Presidencia, nos hubiesen dejado pasar, ¿pero de qué sirve llegar así, sometido, atado, al servicio de la mafia del poder, como un títere, como un pelele?", preguntó a seguidores en un mitin en Matehuala, San Luis Potosí.

"Yo no quiero gobernar así. No quiero llegar a la Presidencia así. No voy a dejar trozos de dignidad en el camino para tener un cargo. No lucho por eso, lucho por principios, yo nada más tengo un amo, que es el pueblo de México. No me voy a someter".

En su tercer intento de llegar a la Presidencia, el candidato aseguró que tiene ventaja de 25 puntos y que logrará mayoría también en el Congreso.

"Aunque con los dientes apretados, me van a entregar la banda presidencial. Lo quiera o no lo quiera, la mafia va pa´fuera", afirmó en su segundo acto de campaña del día, luego de visitar Ciudad Neza, en el Estado de México.

López Obrador prometió volver a Matehuala después de la elección de 1 de julio, pero antes del 2 de diciembre, fecha de la toma de protesta al nuevo Presidente, para presentar el programa de desarrollo de esa región.

El tabasqueño hasta planteó una manera como sus simpatizantes podrían contar la hazaña a sus nietos.

"Había una mafia que dominaba, se sentían los amos y señores de México. Tenían aplastado al pueblo, oprimían al pueblo, llevaron a la ruina al País hasta que el pueblo se puso de pie, despertó, se unió y dijo: 'Basta', y se acabó la mafia del poder y se logró una transformación para que haya justicia".