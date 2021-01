¡De sangre azul!

Guadalajara, Jalisco.

El beisbol perdió a uno de sus más grandes managers. Tommy Lasorda (QEPD) ya es uno de los miembros de la novena celestial.

El emblemático miembro del Salón de la Fama, quien llevó a los Dodgers de Los Ángeles a dos títulos de la Serie Mundial e impulsó la carrera de Fernando Valenzuela, falleció la noche del pasado jueves a los 93 años.

DODGER POR SIEMPRE

Mi sangre es azul como los Dodgers y cuando me muera, voy al Dodger gigante en el cielo", decía Lasorda. Fue jugador, reclutador, mánager y ejecutivo del equipo ininterrumpidamente desde 1957. Lasorda era el empleado en activo que mayor tiempo tenía en la organización angelina. "Su habilidad para dominar una habitación y hacer reír a la gente es lo que más recordaré. Cuando me reclutaron y vine al Dodger Stadium, vino mi mamá y conocimos a Tommy. Cada vez que lo vi me preguntaba cómo estaba ella", recordó Clayton Kershaw.

A FULL CON EL ´TORO´

Fernando Valenzuela le debe a Tommy Lasorda parte de su brillo en la MLB. En la Serie Mundial de 1981, ante los Yankees, Lasorda le dio la pelota al mexicano de 20 años.

"Nunca tuve nervios sobre si podía jugar o no, yo sabía que tenía la capacidad para hacerlo, jamás le pregunté su edad", afirmó Lasorda, quien también recordaba los problemas por enseñarle inglés al "Toro": ´Intentamos enseñarle inglés, y la única palabra que aprendió fue millón´. Ese año, Valenzuela ganó el Cy Young, el premio de Novato del Año y la Serie Mundial.

DEBUT CON SINATRA

Tommy Lasorda tuvo un extra en su debut como mánager de los Dodgers el 7 de abril de 1977, cuando su amigo Frank Sinatra (QEPD) cantó el Himno de Estados Unidos.

"Él (Sinatra) dijo: ´cuando te conviertas en el mánager de los Dodgers, saldré y cantaré el himno nacional para ti. Nunca he hecho eso por nadie más´. El día que conseguí el trabajo, me llamó y me dijo: ´te dije que cantaría si te convertías en el mánager, y estoy listo´. Cantó el Día Inaugural, mi primer día como mánager de los Dodgers ante los Gigantes".

EL MEJOR ´UMPIRE´

En Cuba, Thomas Charles Lasorda lanzó con los Alacranes de Almendares con quienes en un partido en el Estadio del Cerro trató de reclamarle al ´umpire´ Amado Maestri. Lasorda se acercó al pentágono para cuestionar un par de bolas/strikes dados por el cubano. Maestri abrió su chamarra lo suficiente para que el pítcher estadounidense pudiera ver una enorme pistola que tenía entre sus pantalones. Lasorda frenó de golpe, puso la reversa rumbo a la lomita y sólo atinó a gritarle: ´Maestri, eres el mejor "umpire" que he conocido´.