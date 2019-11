De Reynosa para el mundo...

Mi madre, es mi musa inspiradora, además de mis padres siempre recibí apoyo y un gran ejemplo". Gladys Tamez, Diseñadora

La diseñadora y aclamada sombrerera reynosense Gladys Tamez, estuvo de vista en Reynosa como invitada de honor en DMX32 Tamaulipas 2019 y llegó feliz pues hizo presencia en su segundo hogar La Plaza de Toros propiedad de su familia fundada por "El Jefe" don Luis Tamez Leal.

En entrevista con EL MAÑANA DE REYNOSA, Gladys comentó que esta feliz y orgullosa pues ya ha sido reconocida oficialmente en Estados Unidos como diseñadora de sombreros, además dijo: "Esa es una meta que ya logre, en tres otras cosas tengo el sueño de ser mundialmente reconocida y ya lo estoy logrado, mi trabajado ya esta en muchas partes del mundo, y tengo muchísimos planes para seguir expandiendo mi marca".

TODO SE PUEDE

Esta diseñadora dejo claro que todo lo que uno se propone se puede lograr y explicó que sus meta desde niña era la moda y lo logro: "Toda la gente que bien me conoce sabe que desde los 10 años, al negocio de mis papás llegaban las revistas de modas, me encantaban, así que tuve desde pequeña muy claro mi rumbo, desde niña sabía que deseaba estudiar moda, era lo que me gustaba además mi madre fue mi musa inspiradora, fue una lucha incesante en los estudios, pero lo logre y aquí estoy, yo solo le digo a los niños y jóvenes que luchen por lo que verdaderamente aman en la vida"

Su pasión por los sombreros recordar que nació de su papá, quien tenía una gran colección de ellos y ella disfrutaba usarlos pues siempre se sintió identificada con este elegante accesorio, que además en la Plaza de toros era idóneo y fue así que supo entonces que la creación de un estilo propio para la realización de estos le daría un lugar en el mundo de la moda.

FAMILIA PIEZA CLAVE

Para esta gran artista, la familia es primordial para el éxito, el apoyo y el ejemplo de trabajo, todo ello recibido de sus padres y hermanos y dijo: "La unidad es la base del éxito, me siento muy contentan de estar aquí estoy la Plaza de Toros, que era el Reynosa de antes y no quiero que se acabe por eso estoy feliz con Sara Galindo y Johann Mergen, que nos vinieron a reunir aquí descubriendo talentos de Tamaulipas".

Respecto a los propósitos que esta brillante diseñadora tiene para 2020 afirmó:

"Propósitos son muchos, pero lo que si tengo es la mitad del 2020 ya agrandada que más puedo pedir".

Y en cuanto a donde pasara la época decembrinas dijo: "Aún no lo decido pero sin duda será Cabo San Lucas, o algo así".

La reynosense Gladys Tamez, que ejerce en Estados Unidos como sombrerera y ha conquistado con sus diseños a famosos como la cantante Lady Gaga, Johnny Depp, Beyoncé, Kim Kardashian, Jennifer López, Kate Moss, Salma Hayek, Janet Jackson, Gidi Hadid, Kendal Jenner, Samuel L. Jackson y Kate del Castillo, entre otros, elige sus sombreros para protegerse del sol y para lucir espectaculares.

LO QUE VIENE

Es en Los Ángeles, California donde está localizada su empresa "Gladys Tamez Millinery".

El diseño más reciente para famosos de Tamez es un sombrero "Pashuco" asimétrico, alto de corona, bajo de atrás que con una pluma al costado que luce el actor mexicano Demián Bichir en la obra teatral "Zoot Suit", en cartelera en el "Mark Taper Forum" de Los Ángeles.

Además Gladys trabaja en dos nuevos Proyectos: Colección GT4, pensado especialmente en los jóvenes y que tendrá costos más accesibles y su Colección Primavera/Verano 2020 en la que incluirá una línea especial de mascadas.