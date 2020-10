De regreso a los encordados

Con la misma hambre que mostró para ganar una histórica medalla de oro en el 2019, Jesús "El Suave" Paredes está de regreso en los encordados preparándose para volver a poner en alto el nombre de Reynosa a la espera de los nacionales para este 2020.

"Primeramente Dios es lo que buscamos, nos seguimos preparando con la misma mentalidad del año pasado, con esa hambre de triunfo, voy a buscar ese bicampeonato nacional para traerlo a Reynosa", afirmó.

El "Suave" ya probó las mieles del éxito con esa hazaña que se le sigue reconociendo, pero no quiere vivir de los recuerdos y por eso se ha plantado un nuevo reto.

"Subí de división y hay otro campeón, es un seleccionado nacional, pero yo voy a seguir preparándome, ahorita me veo como el retador otra vez, por eso traigo esa misma hambre del año pasado", aseguró el peleador reynosense.

Como les sucedió a todos los atletas de alto rendimiento, el COVID-19 se convirtió en un gran obstáculo pero afortunadamente Jesús salió bien librado.

"Cuando empezó lo de la pandemia pues sí me pegó en la motivación, mis planes estaban para pelear en agosto en un nacional, pero bueno yo me seguí preparando, no es lo mismo pero uno busca la manera de hacer los ejercicios en su casa y siento que no me afectó tanto ni en el peso ni en la condición física, hace tres semanas empezamos otra vez y en las pruebas salí muy bien", resaltó.

Por lo pronto aún hay esperanzas de que Paredes pueda participar en un evento avalado por la Federación Mexicana de Boxeo, por eso aprovecha cada entrenamiento para pulir detalles.

"El último sparring me sirvió mucho, trabajé mucho los movimientos, en el campeonato élite tendrá que ser así porque cualquier golpe te pueden hacer un conteo, hemos practicado mucho la cintura contra rivales más largos, ahora que subí de división me va a tocar enfrentarme con peleadores más altos", comentó.

La humildad es algo que el "Suave" trae en la sangre y por eso en cada entrevista aprovecha para agradecer y saludar a la gente que lo apoya.

"Un gran saludo a mi gimnasio, a toda mi gente de Puebla, también a mi familia de Guerrero y por supuesto a mi abuelita que siempre ha estado conmigo apoyándome y a mis padres y a mis amigos como mi hermano el "Tigre" Castañeda", finalizó.