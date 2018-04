¡De portada!

La estrella de pop Pink apareció ayer en la portada de la edición anual de personas más hermosas de la revista People.

La cantante de 38 años y ganadora del premio Grammy fue fotografiada junto a sus dos hijos, Jameson Moon, de 15 meses, y Willow Sage, de 6 años, en una edición rebautizada como "La Edición Hermosa", que incluyó a Meghan Markle entre más de otras 70 celebridades femeninas y cinco hombres.

DESTACAN SU BELLEZA

La lista anual solía llamarse "La mujer más hermosa", pero el editor en jefe de People, Jess Cagle, dijo que había sido rebautizada para que no pareciera un concurso de belleza.

"Cuenta con mujeres hermosas (y algunos hombres) de todas las formas, tamaños y colores, y celebra las cualidades más bellas: la fuerza, la humanidad y el arte", agregó Cagle.

Pink, conocida por sus actuaciones acrobáticas en vivo, ha lanzo éxitos como "What About Us" y "Raise Your Glass" en una carrera de 20 años, pero People se centró en sus habilidades como madre, junto con su esposo Carey Hart.

MÁS HERMOSAS

Markle, la ex actriz de la serie Suits, que se casará con el Príncipe Enrique el próximo mes, fue incluida en una sección llamada "bella por dentro y por fuera" junto con la protagonista de Mujer Maravilla Gal Gadot, la tenista Serena Williams y las cuatro estrellas femeninas de Pantera Negra.

Entre otras celebridades en la lista figuran la actriz de Will & Grace Megan Mullally y la comediante Issa Rae en la sección "estrellas sin maquillaje".