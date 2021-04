De piel gruesa

Aún sin dirigir, puede recibir miles de halagos por día, pero también insultos al por mayor, una experiencia de la que poco a poco aprendió hasta generar un escudo resistente que le permite convivir con miles de aficionados, sin que lo virtual trascienda y afecte su desempeño en el mundo real.

"Nunca he tomado en cuenta lo que se dice (en redes sociales) para pensar que mi trabajo está en riesgo. (Por ejemplo) el #FueraPiojo nació en la eLiga. y yo no tenía nada que ver ahí, ni siquiera aparecía.

"De repente a algún tonto se le ocurrió, porque no puedo decirlo de otra forma, y después hasta la gente me escribía que lo tomaban de cábala, que era chusco, son circunstancias que pasan", confesó Herrera, quien no le huye a los comentarios ni busca formas de evitar las críticas.

"Leo todo: las mentadas de madre, la buena onda que me tiran, en algunos lados me quieren, en otros me odian, pero sigo siendo el mismo, frontal. No me metí a las redes para pelearme con la gente, para decirles que no saben nada o que están hablando puras tonterías, porque a final de cuenta es su opinión", explicó el "Piojo".

Herrera aseguró que los comentarios que le escriben en las redes sociales no influyen en su día de trabajo, ni tampoco le dictan cómo conducirse, por lo que opta por convivir con la idea de que la crítica es parte de su profesión.

"Cuando inicie mi cuenta de Twitter me dijeron que tenía la opción de bloquear y dije: ´no, yo no abrí esto para bloquear gente, si me gritan de todo en el estadio, puede que les guste o no mi trabajo, y son libres de poner lo que piensan´. Ahora, lo que diga una persona no es lo que me va a hacer cambiar", sentenció.

´ES CULTURAL´

Gerardo Flores, ex jugador de Cruz Azul y un blanco constante de las burlas de la afición celeste, asegura que este tipo de ataques forman parte de la cultura del mexicano.

"Es hacer leña del árbol caído, a veces parece que la rivalidad rebasa y quisieras desprestigiar, pero realmente las opiniones o lo que leía no lo tomaba tan personal y creo no se debe tomar tan personal", explica.

CIERRA ´PIOJO´ FILAS EN CASA

Piel gruesa o no, Miguel Herrera no quiere que las comentarios en redes sociales se conviertan en un problema en su vida diaria.

En el conocido episodio entre el "Piojo" y el periodista Christian Martinoli, la confusión que derivó en un conato de bronca en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia le enseñó a Herrera que, ante la lluvia de críticas, lo importante es cerrar filas con su gente cercana.

"De repente les doy consejos (a mis hijas), y siempre les digo: ´si a mí no me afecta ni me interesa, a ustedes menos, porque a final de cuentas ustedes sí me conocen y la gente que me tira no´.

"Les molesta porque soy su papá y les duele, pero siempre les digo, ustedes me conocen y no deben de enojarse", indica el "Piojo".

Sobre el programa que abrió en YouTube, "La Opinión del Piojo", para externar sus comentarios sobre la jornada futbolera, el ex técnico señaló que su objetivo no es tirarle a nadie, simplemente quiere seguir en contacto con la gente y dar su punto de vista.

"Todo el mundo esperaba que iba a ponerme a tirar calabaza, pero no, respeto la posición de cada técnico y cada club, yo no critico si alguien trabajó mal en el día a día, eso solo lo saben ellos. Cuento anécdotas y seguiré teniendo esta comunicación con mi gente, el que me quiera seguir bienvenido, y el que no, ni hablar", aseguró.

En cuanto Herrera tenga un nuevo equipo para dirigir, dijo que hará una pausa con su programa.

Engrosar la piel no es suficiente

Engrosar la piel es una opción ante los constantes ataques en redes sociales, aunque no es una alternativa que se pueda aplicar en todos los casos.

Las redes sociales surgieron como un espacio de libre expresión para dar un punto de vista, compartir una postura o exponer alguna problemática, pero también se han convertido en un espacio donde las opiniones se han disfrazado de amenazas, comentarios de hostigamiento sexual y discursos de odio.

Estos últimos son conocidos como parte de la violencia digital, un delito reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que en México está tipificado.

Recientemente, las futbolistas Jana Gutiérrez y Deneva Cagigas, además de la nadadora paralímpica Vianney Trejo y de la doble medallista olímpica Paola Espinosa, fueron atacadas con amenazas de muerte y hostigamiento sexual por usuarios en redes sociales.

"En la vía civil puede acusarse daño moral y por la vía penal encausar las amenazas. Esas causas se pueden demostrar a través de las pruebas", explica Armando Novoa Foglio, Director de la Alianza por la Seguridad en Internet A.C.

La ONU define violencia digital como un comportamiento violento en línea que va desde el acoso y el agravio público, hasta el deseo de infligir daño físico.

Una víctima de violencia digital puede abrir una investigación en la policía cibernética, denunciar en la propia red social, o recurrir a instancias legales para dar seguimiento a su caso.

"La manera de impedirlo es combatirlo, porque en realidad no se puede impedir. La clave es no permitir que el delito se vaya impune.

"Cuando las personas hacen público y presentan una foto con el acta de la averiguación previa, es un aviso a todos los seguidores de: ´yo no lo permito, lo combato´, y en un gran porcentaje cede la conducta", insiste Novoa.

DELITO TIPIFICADO

El Código Penal de la Ciudad de México en su Artículo 209 establece que el que amenaza a otro con causarle un mal en su persona, bienes, honor o derechos se le impondrá de 3 meses a un año de prisión o 90 a 300 días de multa, la pena se agravará al triple de 9 meses a tres años cuando la amenaza consista en difundir, exponer, distribuir, compartir, exhibir, reproducir, intercambiar, ofertar, comercializar mediante mensajes, materiales impresos como correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier medio tecnológico imágenes o audios de contenido sexual o íntimo de una persona sin su consentimiento mediante engaño.