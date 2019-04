De nuevo evade AMLO responder a amenaza

Ciudad de México.

Ante posible cierre de la frontera con Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que es un tema, ante el cual se debe actuar con prudencia, por lo que no quiso adelantar vísperas.

"Es que entraríamos en una dinámica (de intercambio de posiciones), y yo prefiero el amor y paz. No quiero adelantar vísperas. Decirles que estamos ayudando, no vamos a confrontarnos con el gobierno de Estados Unidos, ya me lo recomendaron mis asesores internacionalistas en Poza Rica, Veracruz", expresó.

El mandatario mencionó que el sábado en su gira por Veracruz, cuestionó a la gente si querían que contestaran a Estados Unidos, y le respondieron de manera unánime que no, y que mejor fuera prudente, por lo que él considera que es mejor tener una política de amistad con el país vecino.