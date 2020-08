De nuevo en Televisa

Tras limar asperezas con Televisa que los tenía vetados por ir a la cobertura de TV Azteca en el Mundial de Rusia, los hermanos Germán y Freddy Ortega regresan en familia a la televisora de San Ángel.

La pareja de comediantes estrenará el 31 de agosto Relatos Macabrones, en cuyo elenco figuran Leonardo Rojas, hijo de Germán y Melissa Ortega, hija de Freddy.

DOS TEMPORADAS

La emisión entrará al aire al terminar el noticiero de Denise Maerker, con dos temporadas continúas de 24 episodios, incluirá a los emblemáticos personajes de Los Mascabrothers como: Frank e Igor y las chefs Jitomata y Perejila.

"A mí siempre me decía mi hija ´es que no me apoyas´ y yo le decía ´cuando estés lista hija, vas a entrar´. Hicimos un programa que se llama Hijos de su Madre para Claro Video, y ahí me di cuenta que mi hija estaba lista", contó Freddy.

"Fue muy chistoso porque además Arath de la Torre la recomendó a los ejecutivos de Televisa y cuando llegué yo a la junta vi su nombre ahí @latalastilla (su cuenta de Instagram) Melissa Ortega, dijeron ´queremos apoyarla´, les dije ´pues es mi hija´. entonces se lo ganó, está súper bien".

DEBUTA SU HIJO

A diferencia de Melissa, quien ya tiene experiencia como actriz, para Leonardo, hijo de Germán, su participación en Relatos Macabrones significa su debut oficial en la actuación.

El joven de 16 años fue dirigido por su famoso papá y a decir por su tío, actúa muy bien.

"Mi sobrino está súper bien. Mi hija ya tiene un poco más de callo, pero Leonardo, con el papá que tiene que es una bestia como actor y comediante, obviamente le aprendió".

"Para nosotros es un orgullo tener a nuestros hijos ahí (en el programa), es una belleza verlos trabajar. Yo dirigí casi toda la serie, pero a Leonardo lo dirigió su papá".

Respecto a las diferencias con Televisa, Freddy no ahondó, pues dijo que de repente lo llamaron los ejecutivos y le ofrecieron volver a trabajar juntos.

"Trabajo es trabajo y hay que generar lo que sea. Nosotros entendemos que a lo mejor se sintieron por habernos ido a Azteca con el mundial. La verdad es que Azteca se portó muy generosa con nosotros, pero después ya no hubo nada. Creo que los tiempos de Dios son perfectos", opinó Freddy.