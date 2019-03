De nuevo en México

Ciudad de México.

Cincuenta años nunca lucieron tan bien en alguien como en Chayanne, quien entregó el miércoles el primero de tres conciertos en el Auditorio Nacional como parte de su gira Desde el alma.

Eran las 20:45 horas cuando las luces se apagaron y sin más preámbulos el telón cayó; siete músicos y una corista comenzaron con los primeros acordes de "Torero".

Movimientos de cadera, pasos de baile, sonrisas coquetas y una coordinación perfecta con sus ocho bailarines hicieron que la gente dejara sus lugares para bailar al ritmo que Chayanne fuera marcando.

FELIZ DE SU PÚBLICO

"Bienvenida, mi gente bonita", fue el saludo que el cantante dio a sus fans, en su mayoría mujeres, que abarrotaron las 10 mil butacas del recinto.

"Dejaría todo", "Centro de mi corazón", "Qué me has hecho" y "Tú respiración" fueron temas interpretados antes de que Chayanne dijera:

"Gracias por abrirnos las puertas de esta tierra que me vio crecer, por este cariño tan enorme, que no es tan grande como el que yo siento por ustedes; esta noche pueden hacer conmigo lo que quieran".

Apretones de manos, selfies, fotos y besos al aire fueron algunas de las muestras de cariño hacia el cantante, quien correspondía con sonrisas.

"Después de algunos años uno sigue trabajando, canta canciones nuevas, del pasado y no sabes cómo van a funcionar, no sabía ni que pantalón ponerme, porque cuando uno va a ver una novia no sabe qué ponerse", mencionó.

UNA FIESTA

Una gran celebración se organizó cuando comenzó a cantar canciones bailables, como "Fiesta" y "Palo bonito".

"Tiempo de vals" regaló un momento de cariño entre el boricua y sus seguidoras, con los brazos abiertos y girando al ritmo de la música, Chayanne usó señas para decirles que bailaba con cada una de ellas y terminó con una caravana.

Un momento bohemio llegó cuando con sus músicos hicieron versiones acústicas de canciones como "Tu pirata soy yo", "Fuiste un trozo de hielo en la escarcha", "Candela" y "¿Qué culpa tengo yo?"

"Tienen un país muy bonito, México lindo y querido... cuando quieran llámenme y yo regreso", gritó después de interpretar "Provócame" y desaparecer del escenario.

Sus hits

>"Tu pirata soy yo"

>"Fuiste un trozo de hielo en la escarcha"

>"Candela"

>"¿Qué culpa tengo yo?"