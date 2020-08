De nuevo a la actuación

Selena fue elegida para protagonizar la comedia Only Murders in the Building.

La cantante y actriz compartirá el rol estelar junto a Steve Martin y Martin Short, quienes también formarán parte de la producción de Hulu, reportó Billboard.

Creada y escrita por Martin y John Hoffman, la comedia contará la historia de tres extraños interpretados por Martin, Short y Gomez, quienes comparten una obsesión con el crimen real hasta que de repente se ven entrometidos dentro de uno.

Además de actuar, la artista también será la productora ejecutiva de la serie junto a Martin, Hoffman, Short, el creador de This Is Us, Dan Fogelman, y Jess Rosenthal.