De no cesar contagios en Madero, podrían regresar las restricciones

Andan confiadas de que no se contagiarán cuando se está en el pico de la contingencia sanitaria Adrián Oseguera, alcalde de Ciudad Madero

Madero, Tam.- De continuar el índice de contagios de coronavirus en el municipio de Madero, la autoridad municipal habrá de volver a cerrar todos los negocios.

Lo anterior lo dio a conocer el alcalde, Adrián Oseguera Kernion, quien dijo que los ciudadanos se han relajado con las disposiciones federales como lo de la Jornada de sana Distancia, "los maderenses se han relajado ignorando las indicaciones del Sector Salud, lo que puede provocar un rebrote".

Y es que señala que en un solo día se confirmaron 12 casos de Covid-19 en este municipio, lo que genera preocupación, más aún, que en las calles se ve a las personas con naturalidad.

"Andan confiadas de que no se contagiarán cuando se está en el pico de la contingencia sanitaria", señaló el edil.

A los comercios no esenciales y restaurantes que se les permitió su reapertura con un servicio en su capacidad del 25 por ciento, están en constante monitoreo para ver que cumplan con esta medida, pero al no cumplir con las disposiciones volverían a cerrarse, toda vez que el virus sigue muy presente y aun no hay vacuna, ni medicamento para atacarlo.

Entre tanto, sigue la restricción de acceso vehicular a la zona centro, las vallas aún no se han retirado y el alcalde exhortó a que se continúe con el confinamiento social, lavado de manos constantemente, uso de gel antibacterial así como del cubrebocas, así como el cumplir con la sana distancia.