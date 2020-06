De niña a estrella

He sido muy feliz con las decisiones que he tomado porque siempre he luchado por mis sueños, por conseguir las cosas que quiero, nada me ha parado

Ciudad de México.- La telenovela Amigos X Siempre presentó al estricto Instituto Vidal, en el que ni los juegos ni las risas estaban permitidos, hasta que un grupo de niños llega a llenar de diversión las aulas y recordar que siempre hay alguien en quien confiar para buscar la felicidad y luchar por la libertad.

Sus inicios como actriz.

Pero además, el melodrama infantil producido por Rosy Ocampo introdujo a la televisión mexicana a una entonces completa desconocida Belinda, en lo que fue su primer trabajo y protagónico.

"Me abrió las puertas y me llevó hasta donde estoy. Era súper chiquita cuando empecé ahí y estoy muy contenta porque aprendí muchas cosas de mis compañeros, de los directores y fue ahí donde nació mi trayectoria", reconoce Belinda en entrevista.

La actriz dio vida a Ana Capistrán, un niña huérfana, solitaria y con poderes de telequinesis, cuya vida cambia con la llegada de su primo Pedro, interpretado por Martín Ricca, quien ya había protagonizado El Diario de Daniela.

Pero además de ser su debut como actriz, para Belinda fue también su introducción a la música, la primera vez que se subió a un escenario en ese final de la telenovela celebrado en vivo en el Estadio Azteca hace 20 años.

"Siempre fue mi sueño, aunque obviamente a esa edad nunca te imaginas qué va a pasar. Es algo que más bien estás disfrutando en el momento y no eres muy consciente de lo que traerá el futuro y de cómo va a ser tu vida´´.

"Fui madurando antes que los demás niños de la escuela, porque finalmente es un trabajo, tienes que ser súper responsable, muchísima gente depende de ti y son cosas muy fuertes para vivir desde chiquito, pero fue una gran experiencia", comparte.

El nuevo milenio traía entonces a otra figura infantil, como Daniela Luján, Imanol Landeta y Andrea Lagunes, a las filas de Televisa.

A su estelar en Amigos X Siempre se sumarían Cómplices al Rescate (2001) y Aventuras en el Tiempo (2002).

"No me imagino en este momento de mi vida haciendo otra cosa que no sea la música, la actuación, componer, dirigir o producir.