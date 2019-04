De nada sirvió golazo de Jiménez

Wimbledon, Inglaterra.

En un duelo lleno de emociones, los Lobos fueron incapaces de mantener la ventaja. Raúl Jiménez marcó el segundo gol de su equipo, fue uno de los jugadores más importantes de la cancha, pero esta vez no le alcanzó.



Matt Doherty anotó el primer tanto del encuentro al 36' con un cabezazo tras una jugada preparada. El gol de la escuadra de Nuno Espirito Santo era la recompensa al equipo que tomó el mando del encuentro.



Ya en la segunda mitad, los Lobos no bajaron las revoluciones y al 62' extendieron la ventaja gracias a un gol de tijera que logró Jiménez dentro del área.



El partido parecía resuelto con apenas media hora por jugar. El problema es que tras ese tanto, Javi García, DT del Watford, le dio ingreso a Gerard Deulofeu, quien desquició a la zaga de los Wolves y en el 79' descontó en el marcador.



Wolverhampton no respondió, se replegó y dejó avanzar al rival. Lo pagó caro, pues Dendoncker derribó en el área a Troy Deeney a falta de dos minutos por jugar.



Deeney cobró la pena máxima e igualó el encuentro en el 94'. (2-2)



Ya en tiempo extra, Deulofeu reapareció y tras una jugada colectiva, el español se internó por el centro y con un disparo cruzado selló el 3-2 y la voltereta para el Watford, en el 104'.



Pese a los intentos desesperados de Jiménez y compañía en el segundo tiempo extra, a Wolverhampton no le alcanzó y culminó su participación en la FA Cup. La Final se disputará entre Watford y Manchester City el próximo 18 de mayo.