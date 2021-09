De Morena al PAN: cinco senadores forman una nueva bancada en busca de una "reconciliación nacional"

Dos expresidentes del Partido Acción Nacional ( PAN ), un senador del Morena y dos del PT persiguen el reconocimiento del Senado y aseguran que no pretenden convertirse en un frente contra nadie, sino un movimiento propositivo. "Queremos paz y tranquilidad para los mexicanos, queremos una reconciliación nacional", han afirmado en su primera conferencia de prensa Gustavo Madero ( PAN ), Germán Martínez (exdirigente del PAN hasta que en 2018 se integró en Morena), Alejandra León y Nancy de la Sierra (PT) y Emilio Álvarez Icaza, independiente y excomisionado de Derechos Humanos.

Cinco senadores salen de sus grupos parlamentarios con el propósito de formar una bancada propia. El hecho en sí, en una cámara con 128 curules, puede parecer inherente a la propia rutina política. Sin embargo, el paso que acaban de dar estos legisladores en busca, han afirmado este martes, de una "reconciliación nacional" no tiene precedentes en México por distintas razones. En primer lugar, provienen de tres partidos distintos. En segundo lugar, pese a su peso aparentemente menor en los equilibrios del Congreso, sí pueden desempeñar un papel puesto que la suma de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo no tiene mayoría calificada, esto es, las dos terceras partes de los escaños necesarias para aprobar reformas constitucionales. Y Andrés Manuel López Obrador planea proponer al menos tres, en el ámbito de la seguridad, energético y electoral.

El lunes le dirigieron una carta a Ricardo Monreal, presidente de la Junta de coordinación del Senado de la República, quien mostró simpatía por esta iniciativa aunque dejó claro que para la conformación del nuevo grupo debe cumplirse el reglamento. Aunque finalmente el Congreso establezca que no se dan las condiciones para la creación de esta bancada, sus integrantes han asegurado que seguirán con su propósito. "Hemos decidido conformar un Grupo Parlamentario Plural, integrado por senadoras y senadores provenientes de distintos grupos parlamentarios y sin grupo que, en ejercicio de nuestra independencia, buscamos desempeñarnos de manera libre de cualquier formación partidista", afirman en el escrito.

"Conscientes de que la gran mayoría de la ciudadanía de México no se siente bien representada, el GPP buscará mantener en el Senado de la República sus aspiraciones y sentimientos en un grupo plural, que busque el diálogo como herramienta para solventar las diferencias, que no confronte estérilmente a la sociedad mexicana y, sobre todo, que aporte a que el país sea un terreno donde reine la igualdad sin privilegios para nadie. Advertimos de que no aspiramos a falsos protagonismos, somos mexicanos y mexicanas dispuestos a hacer política, una buena política", continúan los cinco senadores en su declaración de intenciones.

Este martes uno de ellos, Germán Martínez, ha lanzado un guiño a López Obrador al asegurar en una entrevista en Grupo Fórmula que tienen la mano tendida al Palacio Nacional. Los legisladores han avisado de que no se dejarán utilizar "para rencillas o aspiraciones personales". "Ni nos vendemos ni somos un grupo de alquiler", han enfatizado antes de aclarar que no pretenden "quitarle nada a nadie". Es decir, buscan convertirse en otro actor del ecosistema parlamentario y para ello argumentan que el nacimiento de nuevos grupos al comienzo de un período de sesiones es "una práctica común en las democracias modernas". Y mencionan, por ejemplo, los casos de los Parlamentos de España, Francia, Reino Unido o Chile.

Más allá de la proyección que buscan con el Grupo Plural, y al margen de lograr finalmente un reconocimiento formal, estos parlamentarios se han convertido, en la práctica, en un nuevo bloque político del Senado que puede repercutir en la agenda de una legislatura decisiva para el asentamiento del proyecto político de López Obrador.