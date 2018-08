De militar a indigente

sandra.tovar@elmanana.com

Los recuerdos de Reyes Hernández del Ángel se detuvieron cuando fue Sargento Primero del Regimiento de Caballería, cuando Adolfo López Mateos era presidente y cuando dice, se le comisionó para encabezar un pelotón y recorrer los estados de Veracruz, Tamaulipas y Chiapas.

Cuenta que el Presidente de México lo designó para hacer este operativo durante cinco meses y aunque ya solicitó su baja del Ejército, le fue negada.

Reyes, es actualmente uno de los inquilinos de la Casa del Indigente ya que no cuenta con un hogar para vivir.

Aquí, pasa las tardes recordando sus andanzas como militar y lo que sí tiene claro, es que no cometerá errores pues lo enviaron para cuidar al pueblo.

"Estamos para proteger, no para cometer errores, yo soy Sargento Primero de Caballería entré en el año 64 y estamos en el 80, he recorrido ampliamente porque desde que entré me designaron para esta comisión militar".

Destaca que actualmente se encuentra como civil en Reynosa, pues realiza trabajos de investigación.

"Somos del Ejército, el presidente nos protege a nosotros porque estamos capacitados, estoy preparado, terminé mi carrera, me faltan cuatro meses para terminar esta comisión".

-¿Quién es el presidente de México?-, se le cuestiona.

"Don Adolfo López Mateos, sí es verdad, porque estoy un poco interrumpido. Es que he sentido mucho frió, es que todo depende del movimiento del clima, como yo vivo en México, allá es frío y aquí el clima es diferente, caliente y de momento se viene el frío".

ERRADICA POBREZA

Reyes Hernández cuenta que parte de su misión, es erradicar la pobreza.

"Aquí simplemente vine a recorrer el pueblo para hacer una organización de mercancía, se está ampliando el gobierno en posición de los campesinos porque se está denominando un grupo de capacitación contra la pobreza, porque hay mucha pobreza".

Con su familia explica, ha recorrido el país y actualmente, cuenta con dos hijos, en el Heróico Colegio Militar.

"Mi familia han recorrido mucho conmigo, mi esposa, tengo cuatro varones, tres ya grandes casados y dos que están en la escuela, se están preparando en México, en el Heróico Colegio Militar y como dicen, el papá es militar y los hijos también".

Asegura que a sus hijos les llamó la atención, porque la carrera militar, es muy difícil.

"Es muy difícil para ustedes porque se han criado con la mano de su mamá y su papá que soy yo. Ellos no han recorrido como nosotros, me han cambiado, estaba yo en México tres años en el Heróico Colegio, y luego me mandaron a Chilpancingo. Guerrero allá estuve dos años y de ahí me vine a Veracruz porque soy de Alamo, Veracruz".

-¿Qué piensa de los jóvenes que se dedican a robar?-.

"Precisamente los tenemos aquí y yo ando investigando cómo está el movimiento, yo no ando solo, traigo un pelotón de civiles, son 12 hombres. Ha llegado a oído de nosotros de algunos trabajadores que están pidiendo ayuda en esto".