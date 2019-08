"De mí te vas a acordar", lo que no se vio del video de #ladypiñata

Ciudad de México.-

Una joven de 16 años de edad captó el momento en que otra mujer golpeó su auto con un bate de metal en las calles de la alcaldía de Tlalpan.

La agresión, de acuerdo con la madre de la víctima ocurrió este martes 6 de agosto, cerca de las 9:20 horas, cuando la menor manejaba con rumbo al gimnasio.

La madre de Viviana "G", como ella la llama, esperaba a que el semáforo cambiara para poder avanzar, cuando al momento de tener luz verde, la camioneta que venía delante del auto de su hija no avanzó, lo que ocasionó que ambos vehículos chocaran.

La mujer señaló que en el otro auto viajaban una mujer y un hombre que fue el primero en descender del vehículo para hablar con Viviana.

"No te preocupes, no les pasó nada (a los vehículos), ni al tuyo ni al mío, mi le llames al seguro", dijo el hombre a la menor en dos ocasiones.

Pese a esto Vivi le preguntó si estaba seguro de no llamar al ajustador por el golpe,. sin embargo, de la camioneta descendió una mujer, quien comenzó a reclamarle a la menor "!No sabes manejar, fíjate!.

Ante las palabras recibidas, la menor llamó a su seguro ya que tiene un año manejando y conoce lo que debe hacer cuando ocurre un incidente vial, la madre de la joven contó quien también se comunicó con su chofer para que auxiliara a Viviana.

Cerca de las 10:00 horas, al lugar arribó otra mujer quien aparentemente era hija de los dos adultos que viajaban en la camioneta.

El ajustador de la víctima llegó a las 13:00 horas, sin embargo, determinó que por cuestiones de tiempo, el seguro no cubriría los gastos del choque, por lo que Viviana tuvo que acceder a pagar 6 mil pesos por el daño para poder retirarse.

La madre de la víctima explicó que, debido a un malentendido, no puedo pagar el seguro del auto.

Añadió que el tiempo que tardó en llegar el ajustador se debió a dicha falta de pago "Se pagó el seguro y fue por eso que el ajustador llegó", sostuvó.

A pesar del pago, el seguro no pudo actuar debido a que el incidente ocurrió en el momento en que aún no estaba activo.

"Entonces el ajustador de ellos (los de la camioneta) no sé de donde saca que yo les tengo que dar 6 mil pesos", contó la madre de Viviana, quien aseguró que a la mujer que se quejaba por dolencias en su cuello se le ofreció una ambulancia y esta la rechazó.

Al ver que los afectados supuestamente habían llegado a un acuerdo los policías se retiraron de la escena, no sin antes pedirles que se orillaran en una calle para negociar el pago por los daños.

Fue en esos momentos cuando, de acuerdo con la madre de Viviana, todo ocurrió. Las mujeres de la camioneta quisieron "presionar" a "Vivi" para que pagara la cantidad solicitada. "Ahorita vienen, están consiguiendo el dinero", dijo el chofer de la familia de la menor de los agresores, pues la madre de la menor estaba tratando de conseguir el dinero en efectivo.

En esos momentos, la supuesta hija del matrimonio que venía en la camioneta, comenzó a grabar a Vivianda. "Empezó a decirme que era una estúpida... Empezó a retarme con su cuerpo", sostuvo la menor a través de una grabación proporcionada por su madre a este medio.

"Tengan cuidado con lo que me están diciendo" dijo la menor antes las agresiones.

La menor comenzó a grabar lo que pasaba. El chofer observó lo ocurrido y le escribió por mensaje a la joven que se encerrara en el auto: "Vivi, sube tu vidrio y cierra bien el coche".

La presunta hija de los pasajeros de la camioneta se sumó al ataque con un bate de metal y comenzó a golpear el vehículo.

Viviana traía el vidrio de la ventana del piloto a la mitad y cuando la agresora se lo estrelló de un golpe, ocasionó que los fragmentos de Cristal le cayeran en la cara.

"Todos los cristales me cayeron en los ojos, en el cuello, se me metieron a un top deportivo que traía, y se me encajaron"

Por los hechos, la familia de la menor señaló que se encuentra en proceso de interponer una denuncia.