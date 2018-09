¡DE MAL EN PEOR!

El Atlético Reynosa cayó en casa 1-2 ante los Coras de Nayarit y la situación ya es preocupante. El equipo fronterizo está en crisis y no se ve como ni cuando podrán salir del hoyo en el que solitos se han metido.

Se jugó la jornada 6 de la Liga Premier, pero los reynosenses parece que siguen en pretemporada. Sin despeinarse, los Coras se llevaron tres puntos del Estadio de la Unidad Deportiva Solidaridad, que se ha convertido en una cancha fácil para los visitantes.

Esteban Mejía no encuentra la solución al gran problema que tiene en las manos y los pocos aficionados que se presentan en las gradas ya empezaron a presionarlo. Los cambios en el once inicial no mostraron nada nuevo, todo apunta a que el problema es anímico.

Los de Nayarit tocaron a la puerta primero y el arquero Jonathan León salvó milagrosamente con el pie. Reynosa tuvo las suyas pero como siempre los delanteros no supieron definir, primero fue Moisés Hipólito, que rebanó la pelota y eso permitió que la defensa salvara sobre la raya, luego fue Jesús Lara, quien llegó de frente a la portería pero su disparo salió a las manos del portero.

Los Coras ya no iban a perdonar y al minuto 38 apareció Venji Castrillon, quien aprovechó una grave error de César Medina, quien se perdió en la jugada, y definió con un disparo cruzado.

Para el segundo tiempo la entrada del colombiano Angulo y de Abraham Vázquez el dio más armas ofensivas al "Atleti", y fue Vázquez quien logró empatar con un gran remate de cabeza al minuto 67.

Quedaba mucho tiempo por delante, pero los errores en la defensa siguen apareciendo. Un saque de banda regalado, terminó adentro de las redes. De esa jugada nació un centro a segundo palo, y a la cita llegó Juan Carlos Martínez con certero cabezazo para hacer el 1-2.

El Atlético Reynosa se mantiene en el penúltimo lugar del Grupo 1 con apenas tres unidades esperando lo que puedan hacer los Cimarrones de Sonora que apenas llevan un punto. En la próxima jornada los reynosenses estarán visitando a las Chivas Rayadas.