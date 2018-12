Ciudad de México

Recientemente Jennifer López utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer una triste noticia: la muerte de su maquillista Oribe Canales.

Pasé gran parte de mi vida a su lado, recorrimos el mundo juntos. Cuando me sentía cansada me decía: "Vas a salir y te verás hermosa y fabulosa, ese es tu trabajo' y me motivaba. Te extrañaré"; se lee en una parte de la publicación.

El hombre, que era conocido por ser asesor de imagen y maquillista de las estrellas, falleció a causa de una complicación por el cáncer que padecía. Murió a los 62 años

Miley Cyrus y Thalía también utilizaron sus cuentas de Instagram para dedicar emotivos mensajes.

MILEY CYRUS.

Lo que dicen es verdad. Mi corazón está en mil pedazos diminutos hoy, no puedo recuperar el aliento... oh, cómo extrañaré a mi dulce amigo", dijo la estadunidense.

Un genio de la industria de la moda acaba de partir. ¡Gracias por tanto hermoso Oribe! ¡Siempre serás el mejor!", dijo Thalía, quien recordó que él la peinó el día de su boda.

THALÍA.

Las cantantes compartieron con sus fans la triste noticia; le dedicaron emotivas cartas a Oribe Canales quien era conocido por ser asesor de imagen y maquillista de las estrellas.