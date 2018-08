Nueva York, E.U.

Cardi B, con su conocida personalidad humorista, "abrió" la ceremonia de los Premios MTV a los Videos Musicales no con una actuación, sino con un chiste tierno.

La flamante mamá apareció en el escenario del Radio City Music Hall en Nueva York cargando lo que parecía un bebé envuelto en una manta, pero luego reveló a la audiencia que de hecho se trataba de un trofeo que recibió momentos antes de la alfombra por su éxito No. 1 con Bad Bunny y J Balvin, "I Like It".

La mayoría de los nominados principales — incluidos Drake, Beyonce, Jay-Z, Mars y Gambino — no asistieron a la ceremonia.

Nicki Minaj ganó el premio al mejor video de hip hop, Cardi B gana VMA por colaboración con Bad Bunny y J Balvin.

Shawn Mendes fue el encargado de inaugurar la ceremonia y lo hizo con una interpretación de "In My Blood". También actuaron Ariana Grande, Travis Scott, Nicki Minaj, Maluma, Post Malone, Panic! At the Disco, Logic y Ryan Tedder.

Jennifer López recibió el Premio Michael Jackson Video Vanguard a la trayectoria y deslumbro el escenario con su actuación.

Entre otras cosas se honró a Aretha Franklin, quien murió la semana pasada.