De lo mejor del año

EL JUICIO DE LOS 7 DE CHICAGO

El Juicio de los 7 de Chicago cuenta la historia de la vida real de un grupo de personas que fueron juzgados por supuestamente iniciar una revuelta en la convención demócrata de 1968.

Con un guion impecable de su director Aaron Sorkin, la cinta te muestra lo que había detrás del juicio mediático y como se comportaban ambos lados, el acusador y el defensor.

Es el tipo de historias que te engancha y que no quieres que se acabe, sobre todo porque Sorkin le inyecta tanta información que no puedes apartar los ojos de la pantalla.

Ayuda también un elenco de caras conocidas, donde se lucen Sacha Baron Cohen y Jeremy Strong, como los más rebeldes de los siete.

Complementan el reparto los ganadores del Óscar Eddie Redmayne (La Teoría del Todo) y Mark Rylance (Puente de Espías), así como Joseph Gordon-Levitt.

Es el tipo de historias que al terminar los tendrá buscando información adicional del caso y lo que pasó con sus acusados.

A final de cuentas es una película necesaria para los tiempos que se viven y que refleja una realidad que permanece.

Con una producción y recreación de la época impecable, la cinta es sin duda una carta fuerte para la próxima entrega del Óscar.

No se la pierda

YO LOS DECLARO MARIDO Y LARRY

Chuck y Larry son bomberos y grandes amigos. Cuando Larry se queda viudo, para poder lograr beneficios legales para sus hijos le propone a Chuck establecer legalmente una sociedad de convivencia como pareja. Eso causa un revuelo entre sus compañeros y desata una controversia social y las sospechas de un funcionario que los llevará a la corte acusados de defraudar al estado. Ese es el argumento de la comedia protagonizada por Adam Sandler y Kevin James que aborda los temas de la diversidad y la homofobia. A pesar de estar escrita por Alexander Payne, Barry Fanaro, Jim Taylor y Lew Gallo, la cinta no deja de ser una comedia simplona, ligera y guarra muy en el estilo de Sandler y como tal fue vapuleada por la crítica, pero hay que reconocer que cumple con su objetivo de explicar el asunto de los prejuicios, la tolerancia y la inclusión al sector más popular de la audiencia.

Tiene chistes que funcionan, otros que no, personajes estereotípicos y situaciones muy elementales, sin embargo, está claro que la película no tiene pretensiones de ser una muestra de cine gay culto. Sólo para espectadores que no se ofendan y gusten de este tipo de filmes o su elenco.